За 11 месяцев подписано 13 соглашений, привлечено инвестиций на $3,8 миллиарда

Только за 11 месяцев 2025 года подписано 13 соглашений, которые обеспечили привлечение частных инвестиций на сумму более $3,8 миллиарда. Об этом сообщил на форуме «Инвестиционный вектор: государство и бизнес» глава Национального агентства по инвестициям при президенте Равшан Сабиров.

По его словам, на основе реализуемых проектов ГЧП, Кыргызстан поднялся с 68-го на 22-е место, сформировав портфель из более 90 проектов на сумму свыше 434 миллиардов сомов.

Он отметил, что свободные экономические зоны Кыргызстана продолжают успешно привлекать инвестиции и развивать производство. С 2022 года по сентябрь 2025-го здесь привлечено более 5,1 миллиарда сомов, а поступления в бюджет превысили 10 миллиардов сомов.

«Сегодня работают свыше 330 предприятий, включая технологические производства, укрепляющие экспортные позиции страны, а также импортозамещающие производство. Создаются новые индустриальные кластеры и производственные парки, а налоговые льготы и упрощенные процедуры делают СЭЗ привлекательными для бизнеса.

Мы продолжим развивать инфраструктуру, совершенствовать нормативную базу и обеспечивать сбалансированное развитие всех экономических зон для роста инвестиционной привлекательности Кыргызстана», — добавил Равшан Сабиров.

За текущий год Национальное агентство провело 14 международных и двусторонних бизнес-форумов и деловых советов с участием руководства страны, отечественных предпринимателей, международных организаций, дипломатических миссий и представителей зарубежного бизнес-сообщества. Кроме того, мы организовали более 500 встреч с инвесторами из разных стран, обсуждая перспективные проекты в энергетике, промышленности, логистике, цифровых технологиях, туризме и сельском хозяйстве.

«С удовлетворением отмечу, что, изучая лучшие мировые практики, мы активно внедряем эффективные и современные механизмы принципа «Единого окна». В Кыргызстане сегодня действует одна из самых либеральных и конкурентных систем налогообложения и таможенных преференций в Центральной Азии, что создает максимально благоприятные условия для бизнеса и инвестиций. Создан единый реестр инвесторов, активно используется электронная коммерция. Эти инструменты позволяют быстро и прозрачно регистрировать проекты и отслеживать их статус на всех этапах реализаци», — добавил он.