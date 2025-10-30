10:22
Общество

С 1990-х годов смертность от жары выросла на 23 процента — новый доклад ВОЗ

Миллионы людей ежегодно погибают из-за последствий климатического бездействия. Об этом предупреждает новый глобальный доклад исследовательского проекта Lancet Countdown, подготовленный в партнерстве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Документ, опубликованный в преддверии открытия в Бразилии Конференции ООН по климату (КС-30), свидетельствует о том, что 12 из 20 ключевых индикаторов, отслеживающих угрозы здоровью, связанные с глобальным потеплением, достигли рекордных значений.

Согласно приведенным в докладе данным, с 1990-х смертность от жары выросла на 23 процента и составляет в среднем 546 тысяч фатальных инцидентов в год. В 2024-м каждый человек на Земле подвергался опасному воздействию жары в среднем в течение 16 дней, а младенцы и пожилые люди — более 20 дней.

За последние 20 лет вырубка лесов стала причиной смерти 500 тысяч человек

Засухи и пожары привели к росту продовольственной нестабильности: 124 миллиона человек в 2023 году столкнулись с нехваткой еды. Экономические потери от жары в 2024-м составили $1,09 триллиона.

В прошлом году правительства потратили на субсидирование ископаемого топлива $956 миллиардов — втрое больше, чем на помощь климатически уязвимым странам. В 15 государствах такие субсидии превысили весь бюджет системы здравоохранения.

Доклад не только предупреждает о катастрофе, но и приводит позитивные примеры. Благодаря сокращению степени загрязнения воздуха угольной энергетикой с 2010 по 2022 год удалось предупреждать 160 тысяч преждевременных смертей ежегодно. Возобновляемая энергетика достигла 12 процентов от общего объема энергетического сектора, создав 16 миллионов рабочих мест. Две трети студентов-медиков в 2024-м получили знания в сферах климата и здоровья.

Как отмечается, отказ от ископаемого топлива и переход к чистой энергии и здоровому питанию помогут спасать более 10 миллионов жизней ежегодно.
