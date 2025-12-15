14:06
90-летие Нацмузея ИЗО. Состоится премьера уникального спектакля «Репетиция»

В рамках выставки в честь 90-летнего юбилея Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 19 декабря состоится премьера уникального спектакля «Репетиция». Об этом сообщает творческая организация «ЦИКАД».

По ее данным, постановка перенесет зрителей в мир без музея, где человек борется за выживание — не знает ни сострадания, ни чувств, ни искусства, но все меняется благодаря одной необычной встрече.

«В основе спектакля лежит идея: «Что такое искусство и где оно обитает?». Герои проходят через страх, непонимание, интерес и признание. На этом пути они борются с голодом, неизвестным, ожиданиями. Встречают новых друзей и врагов. Зрители оказываются свидетелями мира, в котором нет искусства, они следят за героями, вовлекаются в историю и наблюдают за становлением нового музея», — говорится в сообщении.

Режиссеры постановки Жамийла Джумакеева и Эльзар Кадырматов отмечают: «Этим спектаклем мы хотим напомнить: человек и искусство неразделимы, и, что бы ни случилось с миром, всегда найдется тот, кто его возродит!»

Выставка в честь 90-летнего юбилея Музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева становится важной платформой для молодых творцов и свежих голосов на сцене и вне ее. В каждой части музея стоят инсталляции новых творцов и художников, которые говорят об интересном, трогающем и важном.
