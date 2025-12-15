14:06
Представитель МЧС: Фейерверки и хлопушки не традиции кыргызов

«Светошумовые шоу, фейерверки, хлопушки — это не наши традиции. В Кыргызстане они не должны использоваться», — заявил в эфире «Биринчи радио» старший офицер отдела управления пожаротушения и профилактики Министерства чрезвычайных ситуаций Айбек Каниметов.

По его словам, во времена Союза был салют на главной площади, а люди сидели по домам и отмечали в дружной семейной обстановке.

«Эта традиция к нам пришла больше с Востока. Если смотреть со стороны религии, мы, как светское государство, не позиционируем это как что-то негативное или запрещенное. Но многие люди отказываются от фейерверка и хлопушек, считая, что это не традиции ислама, а больше традиции восточных религий, изгоняющих духов. Не думаю, что, взорвав несколько фейерверков, год пройдет гарантированно с хорошими событиями, можно обойтись и без них», — сказал Айбек Каниметов.

Он добавил, что использование пиротехники влияет на безопасность граждан.

«Если люди минимизируют использование гражданской пиротехники хотя бы на 30-40 процентов, то в стране будет меньше пожаров и случаев травматизма. Люди, к сожалению, пренебрегают правилами использования и могут травмироваться, особенно дети, которые толком не читают инструкцию от производителя. Петарды, хлопушки могут использовать в закрытых помещениях, что провоцирует возникновение пожаров. Кроме того, светошумовое загрязнение имеет негативное воздействие на домашних питомцев», — отметил Айбек Каниметов.

Ранее Минприроды призвало госорганы и местные власти отказаться от новогодних салютов. Такое решение обусловлено негативным воздействием пиротехники на атмосферный воздух, созданием значительных объемов твердых бытовых отходов и повышением рисков возникновения пожаров.
