В общественных местах Чуйской области запретили использование пиротехники

В Чуйской области введен запрет на использование пиротехнических средств в кафе, ресторанах, банкетных залах, а также в других общественных местах и на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел области.

В ГУВД отметили, что фейерверки, петарды, бенгальские огни и другие пиротехнические изделия представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей, а также могут стать причиной пожаров, ожогов и порчи имущества.

Запрет введен в целях обеспечения общественной и пожарной безопасности, предупреждения травм и чрезвычайных ситуаций, особенно при проведении массовых мероприятий.

В ведомстве напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности влечет ответственность в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.

ГУВД Чуйской области призвало жителей и гостей региона соблюдать установленные правила и меры безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355117/
