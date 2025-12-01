17:17
Общество

В Кыргызстане усиливают контроль над незаконным оборотом пиротехники

МВД Кыргызской Республики проводит профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля за незаконной продажей и использованием пиротехнических изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, цель мероприятий — обеспечить безопасность граждан и предотвратить возможные пожары, травмы и иные опасные ситуации, которые могут возникнуть при использовании некачественной или находящейся в незаконном обороте пиротехники.

«Сотрудники территориальных органов внутренних дел проводят рейды на рынках, в торговых точках и в общественных местах с целью выявления и пресечения фактов незаконной реализации пиротехнических изделий», — говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что незаконная продажа и использование пиротехнических изделий влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством КР.
