В Амстердаме в новогоднюю ночь полностью сгорела 150‑летняя церковь

Сильный пожар после попадания пиротехники уничтожил здание церкви Ванделкерк в центре Амстердама со 150-летней историей. Здание не подлежит восстановлению. Об этом сообщает издание «ИТАР ТАСС».

Пожар начался около часа ночи, после чего огонь быстро распространился по конструкциям храма. Вскоре башня обрушилась. Празднование Нового года в Амстердаме быстро переросло из доброго праздника в массовые беспорядки. Тысячи фейерверков взрывались на улицах города и летели куда попало — в окна, машины и людей. Один из таких выстрелов попал в деревянную крышу церкви.

Огонь выжег практически все, оставив лишь каменные стены. Причина возгорания официально неизвестна, однако в ряде местных средств массовых информаций отмечается, что мигранты попали пиротехникой в незащищенную часть здания. Церковь была построена в 1872 году и служила католическим храмом.

Ванделкерк относится к неоготической архитектуре, церковь была возведена в 1872–1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса. Храм входит в список национального культурного наследия Нидерландов, но в последние годы здание не принимало прихожан. Оно использовалось как площадка для выставок, концертов и общественных мероприятий.