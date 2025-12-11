12:44
Общество

Минприроды призывает госорганы и местные власти отказаться от новогодних салютов

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики призывает отказаться от новогодних салютов. 

Такое решение обусловлено негативным воздействием пиротехники на атмосферный воздух, особенно в зимний период, когда из-за температурных инверсий концентрация загрязняющих веществ резко возрастает. Кроме того, пиротехнические изделия создают значительные объемы твердых бытовых отходов и повышают риски возникновения пожаров.

Министерство отмечает, что современные экологически безопасные альтернативы — световые инсталляции, LED-иллюминации, дроновые шоу — позволяют сохранять праздничную атмосферу без вреда для окружающей среды.

В этой связи Министерство предлагает уполномоченным государственным органам, мэриям городов и местным органам власти обеспечить отказ от новогодних салютов в текущем праздничном сезоне.
