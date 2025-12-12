23:10
Общество

Reddit подал в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей

Социальная сеть Reddit направила в Верховный суд Австралии иск к властям страны. Об этом сообщает Reuters.

Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей

Уточняется, что причиной обращения стал введенный в стране запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет. В список запрещенных попала и Reddit.

Представители платформы заявили, что решение австралийских властей нарушает гарантированную конституцией свободу политической коммуникации, а также создает проблемы с приватностью. Правительство Австралии, в свою очередь, указало, что защищает интересы родителей и детей.
