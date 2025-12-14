00:22
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +9 градусов.

У кого намечается той

Адилет Абылбеков

Родился 14 декабря 1994 года. Директор МП «Бишкекзеленстрой».

Отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек

14 декабря 1918 года во время Беловодского мятежа вооруженные отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек (гарнизон — 350 красноармейцев) и предприняли несколько безуспешных попыток захватить город. Им удалось занять только западную часть Пишпека.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.  
