Афиша Бишкека на выходные: «Вий», новогодние концерты и музеале

Театры

13-14 декабря. Спектакль «Вий»

В центре сюжета — Хома Брут, молодой семинарист, вынужденный столкнуться с потусторонними силами в глухом украинском селе. Его встреча с ведьмой Панночкой и последующие события окажутся испытанием не только на физическую, но и на духовную выносливость. Зловещие видения, запредельная реальность, борьба добра и зла — все это сплетается в захватывающий поток событий, держа зрителя в напряжении до самого финала.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

13-14 декабря. V Международный фестиваль оперного искусства

В большом гала-концерте поклонников оперного искусства ждет встреча с заслуженными артистами Туралом Агасиевым (Азербайджан), Сайфулло Юсуповым (Таджикистан), Кириллом Борчаниновым (Узбекистан), лауреатами международных конкурсов Таиром Тажи (Казахстан), Павлом Янковским (Россия) и Тункай Куртоглу (Турция).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 15.00.

Выставки, ярмарки

13-14 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-21 декабря. Выставка Абая Насиридин уулу

Выставка Абая Насиридин уулу объединяет работы, созданные в течение последнего года, однако сама концепция и идеи вынашивались автором на протяжении трех лет. Экспозиция носит интимный характер и посвящена самым близким людям в жизни художника: семье и любимому человеку.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

9 декабря — 5 января. В ыставка «Очарование зимы»

Представлена коллекция работ известных художников Кыргызстана, передающих атмосферу и вдохновение зимнего сезона.

«Галерея М», 10.00-22.00.

4-28 декабря. Фотовыставка «Долина ветров»

Детям выдали одноразовые фотоаппараты без каких-либо визуальных подсказок, и они смогли свободно запечатлеть свою повседневную жизнь, семейные моменты и атмосферу родного села. Каждый снимок — это яркий, выразительный и глубоко эмоциональный кадр, отражающий то, как дети видят мир, когда взрослые не вмешиваются, отмечают организаторы.

Национальный исторический музей, 10.00-17.00.

12-20 декабря. Музеале-90

Приглашаем зрителей погрузиться в прошлое через призму фрагментов музейной памяти: исторические фотографии, видеоматериалы, афиши, архивные документы и письма, фиксирующие музейные события и создающие представление о времени и контексте. В субботу пройдут лекции о формировании коллекции КНМИИ и художника Эмиля Тилекова «История в цвете», в воскресенье — книжный клуб «Радикальная музеология».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.





12-20 декабря. Выставка прикладного искусства «Уя. От кочевых традиций к модернизму ХХI века»

Выставка состоит из двух частей: современное прикладное искусство — работы современных художников ХХI века; декоративно-прикладное искусство ХХ века. От традиционного к профессиональному из коллекции КНМИИ имени Гапара Айтиева (текстиль, чий).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

13-31 декабря. Ярмарка «Северное сияние»

Вас ждут волшебные новогодние декорации и инсталляции, сказочные фотозоны, мастер-классы для детей, приемная Санта-Клауса с небольшими презентами; интерактивы с веселыми аниматорами; фуд-корт; шоу ростовых кукол, фокусников и ходулистов, марионеток и мимов; выступления бэнда, живая музыка и новогодние DJ сеты; шоу-программа по выходным с ведущим.

ЦО «Кой-Таш», 14.00-22.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

13 декабря. Концерт FREEMAN 996

FREEMAN 996 — один из ярких представителей новой волны кыргызского хип-хопа, артист, который сочетает мелодичный рэп, качающие биты и живые выступления с высокой отработкой сцены. Его треки звучат на кыргызском и русском языках, а в текстах — личные истории, уличная поэтика и атмосферные рефрены.

«Жаштык арена», 19.00.

13,14 декабря. Кинопоказ

В субботу покажут фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала» и «Оттепель» Валерия Тодоровского, в воскресенье — ленту «Джулур: мас-рестлинг».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00, 16.00 (суббота), 15.00 (воскресенье).





14 декабря. Волшебный новогодний концерт

Прозвучат такие шедевры, как Jingle Bells, Let it Snow, White Christmas и многие другие композиции, которые создают настроение тепла, уюта и ожидания чуда, в исполнении камерного оркестра Tynda Music.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

Лекции, мастер-классы

13 декабря. Лекция по истории мирового искусства

На этой лекции мы исследуем богатство и разнообразие исламского искусства, начиная с его исторических корней и заканчивая современными течениями и влияние на западный мир. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

14 декабря. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

13 декабря. Мастер-класс

Вас ждет серия из мастер-классов для детей. В этот раз они приготовят эскимо и кейкпопсы. Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

13-14 декабря. Спектакли «Атадан калган туяк» и «Лисенок-плут»

Спектакль «Атадан калган туяк» («Солдатенок») по одноименному рассказу Чингиза Айтматова.

Хорошо, что на свете есть дружба. С ней не страшны никакие происки хитрецов. В сказке «Лисенок-плут» медвежонок и зайчишка, подружившись, смогли наказать хитреца лисенка.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

13-14 декабря. Детские шоу

В субботу детей ждет конфетти-дискотека, а в воскресенье — забавный Снеговик-почтовик.

ТРЦ «Додой-Плаза», 18.00.