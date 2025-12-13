В Бишкеке 13 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +9 градусов.

У кого намечается той

Алмаз Мусаев

Родился 13 декабря 1972 года. Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Василий Данилов

Родился 13 декабря 1988 года. Мастер спорта международного класса по плаванию, участник Олимпийских игр.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Маркабай Ааматов

Родился 13 декабря 1953-го в селе Лай-Талаа Ошской области. Поэт, переводчик, заслуженный деятель культуры КР.

С 1978 по 1980 год являлся собственным корреспондентом областного комитета по телевидению и радиовещанию, затем был редактором главной редакции Гостелерадио Киргизской ССР.

Первые стихотворения поэта опубликованы в 1970-х на страницах областной и республиканской периодической печати.

В 1982 году вышел первый стихотворный сборник «Селкинчек» («Качели»). Отдельные произведения переведены и опубликованы на русском, казахском, узбекском и тувинском языках.

Цикл стихотворений увидел свет в книге «Молодые поэты Средней Азии и Казахстана», выпущенной издательством «Молодая гвардия» в 1982-м. Перевел на кыргызский язык произведения советских поэтов.

Умер Герой Советского Союза Иван Гришин

Фото из Интернета . Иван Гришин

Родился 21 июля 1918 года в селе Васильевка Аламединского района.

Участвовал в битве за Кавказ, освобождении Польши, боях в Германии. К апрелю 1945-го командовал пулеметной ротой 112-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина.

23 апреля 1945 года одним из первых переправился через Шпрею в предместье Берлина и со своей ротой захватил плацдарм на западном берегу реки, что способствовало успешной переправе остальных советских подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945-го удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Умер 13 декабря 2006 года.

