МИД напоминает об обновленных правилах пребывания для граждан КР в Казахстане

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики информирует, что с 1 сентября 2025 года в Республике Казахстан начали действовать обновленные правила пребывания для граждан Кыргызстана.

Согласно правилам, в отношении граждан Кыргызской Республики превысившим установленные сроки пребывания (90 дней в течение каждого 180-дневного периода) на территории Республики Казахстан могут применяться ограничения во въезде.

Одновременно сообщаем, что с 1 декабря 2025 года начали действовать аналогичные правила в отношении граждан Республики Казахстан, въезжающих на территорию Кыргызской Республики.

Министерство рекомендует гражданам заблаговременно планировать поездки и учитывать новые требования миграционного законодательства Казахстана, в том числе при частых пересечениях границы, трудоустройстве, обучении, лечении или иных длительных целях пребывания.

Более подробная информация о правилах въезда и пребывания в Республике Казахстан размещена на официальном сайте посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан.

В случае возникновения вопросов просим обращаться по номерам ниже: горячая линия посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан: +77761248833, генеральное консульство в городе Алматы: +77779967710, консульский отдел департамента МИД КР: +996999312002.