11:10
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Общество

Минэнерго разъяснило: дифференцированные тарифы будут добровольными для бизнеса

Департамент ТЭК при Министерстве энергетики КР выступил с разъяснением по вынесенным на общественное обсуждение изменениям в среднесрочную тарифную политику на электроэнергию до 2030 года.

Как сообщили в ведомстве, предлагаемые дифференцированные тарифы не являются обязательными.

Переход на них для станций зарядки электромобилей, промышленных и коммерческих потребителей будет осуществляться исключительно по их желанию.

«Никакого принудительного перевода не предусмотрено. Абонент сам принимает решение, выгоден ли ему такой тариф», – подчеркнули в департаменте.

Для населения же никаких нововведений нет: возможность использовать дифференцированные тарифы у этой категории уже была предусмотрена ранее и остается неизменной.

В Минэнерго отмечают, что переход на такие тарифы может дать потребителям экономическую выгоду, если часть электроэнергии будет перенесена на ночные часы, когда нагрузка на энергосистему минимальна и тариф ниже.

Кроме того, такая мера позволит сгладить суточный график потребления, снизить нагрузку в пиковые часы и повысить надежность электроснабжения.

Напомним, кабмин вынес на общественное обсуждение проект изменений в тарифную политику до 2030 года. В документе предлагается:

– распространить дифференцированные тарифы на новые группы потребителей: станции зарядки электромобилей, промышленных и коммерческих абонентов;
– уточнить порядок оплаты для населения: сверх 700 киловатт-часов потребление будет оплачиваться по установленному тарифу;
– скорректировать коэффициенты, применяемые в разные периоды суток:
• 0,5 заменить на 0,75;
• 1,5 заменить на 1,0.

Обсуждение проекта продолжается, гражданам и экспертам предлагается направлять свои предложения и замечания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354205/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин КР выносит на обсуждение новые тарифы на электроэнергию до 2030 года
Кыргызстан и Пакистан договорились о взаимных поставках электроэнергии
В Иссык-Кульской области начали строить солнечную электростанцию
Минэнерго утвердило норматив потерь природного газа для «Газпром Кыргызстан»
В Бишкеке увеличена мощность пяти подстанций
Новое здание РЭС открыли в Ат-Баши Нарынской области
Казахстан вернет Кыргызстану на треть больше электроэнергии, чем получил летом
Минэнерго КР показало видео отключения майнинг-ферм
Завершена реконструкция четвертого гидроагрегата Токтогульской ГЭС
Министр энергетики проверил строительство солнечной электростанции на Иссык-Куле
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
Новогодняя акция от&nbsp;KICB: бонусы и&nbsp;выгодные кредиты Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты
МПЦ &laquo;Элкарт&raquo; принял участие в&nbsp;новом проекте 1.1 Studio МПЦ «Элкарт» принял участие в новом проекте 1.1 Studio
11 декабря, четверг
11:05
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 проценто...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 декабря
10:48
ИИ — это инструмент для выхода Кыргызстана на глобальный рынок IT
10:35
Для стройки многоэтажного жилого комплекса в Оше трансформировали сельхозземли
10:32
В Нацмузее ИЗО пройдет выставка «МУЗЕАЛЕ-90»