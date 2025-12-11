Минэнерго разъяснило: дифференцированные тарифы будут добровольными для бизнеса

Департамент ТЭК при Министерстве энергетики КР выступил с разъяснением по вынесенным на общественное обсуждение изменениям в среднесрочную тарифную политику на электроэнергию до 2030 года.

Как сообщили в ведомстве, предлагаемые дифференцированные тарифы не являются обязательными.

Переход на них для станций зарядки электромобилей, промышленных и коммерческих потребителей будет осуществляться исключительно по их желанию.

«Никакого принудительного перевода не предусмотрено. Абонент сам принимает решение, выгоден ли ему такой тариф», – подчеркнули в департаменте.

Для населения же никаких нововведений нет: возможность использовать дифференцированные тарифы у этой категории уже была предусмотрена ранее и остается неизменной.

В Минэнерго отмечают, что переход на такие тарифы может дать потребителям экономическую выгоду, если часть электроэнергии будет перенесена на ночные часы, когда нагрузка на энергосистему минимальна и тариф ниже.

Кроме того, такая мера позволит сгладить суточный график потребления, снизить нагрузку в пиковые часы и повысить надежность электроснабжения.

Напомним, кабмин вынес на общественное обсуждение проект изменений в тарифную политику до 2030 года. В документе предлагается:

– распространить дифференцированные тарифы на новые группы потребителей: станции зарядки электромобилей, промышленных и коммерческих абонентов;

– уточнить порядок оплаты для населения: сверх 700 киловатт-часов потребление будет оплачиваться по установленному тарифу;

– скорректировать коэффициенты, применяемые в разные периоды суток:

• 0,5 заменить на 0,75;

• 1,5 заменить на 1,0.

Обсуждение проекта продолжается, гражданам и экспертам предлагается направлять свои предложения и замечания.