Кабмин КР выносит на обсуждение новые тарифы на электроэнергию до 2030 года

Кабинет министров Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в среднесрочную тарифную политику на электроэнергию на 2025-2030 годы. Документ опубликован для получения предложений и замечаний от граждан и экспертного сообщества.

Как следует из проекта, кабмин предлагает расширить применение дифференцированных по времени суток тарифов, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в часы пикового потребления, повысить эффективность использования генерирующих мощностей и обеспечить более надежное электроснабжение в условиях дефицита.

Среди ключевых изменений:

– дифференцированные тарифы будут распространяться не только на население, но и на станции зарядки электромобилей, промышленных и коммерческих потребителей;
– для населения уточняется порядок расчета платы за электроэнергию: объем сверх 700 киловатт-часов будет оплачиваться по установленному тарифу;
– коэффициенты для расчета оплаты в разные периоды суток корректируются:
• показатель 0,5 заменяется на 0,75;
• показатель 1,5 заменяется на 1,0.
