Частные распредкомпании раскритиковали реформу. Что ответило Минэнерго

Министерство энергетики Кыргызстана прокомментировало ситуацию вокруг предлагаемых изменений для распределительных компаний в сфере электроэнергии. В ведомстве заявили, что решения принимаются открыто и с участием общественности, бизнеса и самих распределительных предприятий.

Отмечается, что проект изменений к приказу «О некоторых вопросах в сфере электроэнергетики для распределительных предприятий» вынесен на общественное обсуждение. Это подтверждает прозрачность процесса.

В министерстве также сообщили, что ранее получали обращения абонентов частных распределительных компаний. Часть потребителей жаловалась на качество обслуживания и выражала желание перейти на обслуживание в государственные компании.

Минэнерго опровергло заявления о том, что частные фирмы якобы обязывают покрывать расходы на импорт электроэнергии.

Распредкомпании заявили о риске монополии рынка и просят президента вмешаться

По их данным, единый тариф необходим для учета реальной стоимости электроэнергии с учетом импортных поставок, особенно в осенне-зимний период, когда возникает дефицит и требуется закупка энергии у других стран.

Подчеркивается, что непринятие во внимание фактических затрат приводит к накоплению задолженности в отрасли и нехватке финансирования.

Также в министерстве заявили, что для привлечения инвестиций важны стабильность, понятные правила и финансовая дисциплина. По мнению ведомства, повышение прозрачности должно усилить доверие со стороны инвесторов и участников рынка.

В Минэнерго заверили, что все изменения будут реализовываться строго в рамках законодательства и с учетом интересов всех сторон. По его данным, меры направлены на решение системных проблем, накапливавшихся в отрасли многие годы.

Напомним, ранее отечественные распределительные предприятия направили открытое обращение президенту Садыру Жапарову с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг предлагаемых Министерством энергетики изменений в тарифной политике.

Авторы заявления утверждали, что инициатива может привести к нарушению прав предпринимателей, ухудшению инвестиционного климата и вытеснению частного сектора с рынка электроэнергии. Они также выступили за независимую правовую и экономическую оценку предлагаемых решений и открытый диалог с участниками рынка.
