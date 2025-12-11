Где в Бишкеке хотят запретить парковку самокатов, рассказал вице-мэр города Азамат Кадыров на заседании постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

Депутаты рассмотрели проект постановления горкенеша о регулировании размещения средств индивидуальной мобильности на территории столицы.

Депутат Казыбек Эргешов просил уточнить, сколько участков было выделено под парковку самокатов.

По данным Азамата Кадырова, в Бишкеке ранее определили примерно 40 площадок.

Казыбек Эргешов считает, что необходимо обязать операторов убирать хаотично припаркованные самокаты. Он возмутился, что люди бросают их где попало и уходят.