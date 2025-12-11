09:35
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Общество

Где в Бишкеке хотят запретить парковку самокатов, рассказал вице-мэр города

Где в Бишкеке хотят запретить парковку самокатов, рассказал вице-мэр города Азамат Кадыров на заседании постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

Депутаты рассмотрели проект постановления горкенеша о регулировании размещения средств индивидуальной мобильности на территории столицы.  

Депутат Казыбек Эргешов просил уточнить, сколько участков было выделено под парковку самокатов.

По данным Азамата Кадырова, в Бишкеке ранее определили примерно 40 площадок.  

Казыбек Эргешов считает, что необходимо обязать операторов убирать хаотично припаркованные самокаты. Он возмутился, что люди бросают их где попало и уходят.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354162/
просмотров: 433
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека усиливает контроль за электросамокатами, мопедами и такси
В Праге хотят запретить электросамокаты после многочисленных жалоб горожан
Убирать самокаты из города не будем — мэр Бишкека Айбек Джунушалиев
В Душанбе местные власти запретили самокаты и скутеры до 2030 года
Тротуары заняли припаркованные электросамокаты. Бишкекчане возмущены
В Бишкеке разыскивают мужчину, сбившего на самокате девушку
Самокаты и велосипеды против пешеходов: Бишкек стонет в ДТП на тротуарах
Как в Бишкеке регулируют электросамокаты: правила, штрафы и безопасность
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
Новогодняя акция от&nbsp;KICB: бонусы и&nbsp;выгодные кредиты Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты
МПЦ &laquo;Элкарт&raquo; принял участие в&nbsp;новом проекте 1.1 Studio МПЦ «Элкарт» принял участие в новом проекте 1.1 Studio
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля
11 декабря, четверг
09:33
Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 1...
09:31
Касымалиев заявил о срочной защите гор Кыргызстана на фоне климатических угроз
09:30
Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
09:23
Утренний шок в Оше: мэр устроил рейд и перенес переезд рынка «Келечек»
09:16
Тысячи сотрудников Минстроя теперь не получают зарплату из бюджета — Орунтаев