В Праге хотят запретить электросамокаты после многочисленных жалоб горожан

В столице Чехии Праге с января 2026 года больше нельзя будет брать напрокат электросамокаты. Власти города объясняют это хаосом на улицах и большим количеством жалоб от жителей. Об этом сообщило издание The Guardian.

Муниципальный совет Праги одобрил новые правила для сервисов совместного транспорта. Теперь в них не упомянуты электросамокаты, что фактически означает их запрет. Заместитель мэра города по транспорту заявил, что столица хочет навести порядок на улицах и убрать опасные и мешающие пешеходам самокаты.

По его словам, электросамокаты чаще использовались туристами как развлечение, а не как транспорт. Они создавали проблемы в центре города, мешали на тротуарах, парковались где попало и нередко становились причиной аварий.

Вместо самокатов власти хотят развивать сервисы аренды велосипедов, как обычных, так и электрических. По данным города, уровень аварийности у велосипедов значительно ниже.

Прага присоединилась к ряду европейских городов, которые уже ввели ограничения на использование электросамокатов. Париж и Мадрид полностью запретили их аренду, а в Финляндии детям до 15 лет нельзя ими пользоваться. Власти Праги надеются, что новые правила сделают улицы города безопаснее и комфортнее как для жителей, так и для туристов.

Жители Бишкека также жаловались на самокаты и даже открывали петиции против их использования в городе. Однако это ни к чему не привело. Недавно мэр столицы Айбек Джунушалиев заявил, что самокаты в городе не уберут, так как они разгружают дороги и являются индивидуальными средствами мобильности.