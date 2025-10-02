13:13
Происшествия

В Бишкеке разыскивают мужчину, сбившего на самокате девушку

В Бишкеке на пересечении улиц Жибек Жолу и Манаса на тротуаре мужчина на самокате сбил девушку и скрылся. Об этом 24.kg сообщил родитель. 

По словам матери пострадавшей, ее дочь возвращалась с учебы, когда самокатчик налетел на нее. Момент аварии зафиксировали на видео, на котором видно, как от удара девушка отлетает. Сообщается, что она потеряла сознание.

После наезда водитель скрылся с места происшествия.

В милиции ведутся розыскные мероприятия. Родители просят горожан откликнуться и помочь в поиске самокатчика.

