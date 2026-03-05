Жесткие ограничения для самокатчиков введут летом в Казахстане

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила пользования электросамокатами, сообщает Tengrinews.kz.
По его данным, с 1 июля 2026-го владельцы кикшеринга — ИП и компании — будут обязаны проверять пользователей.
Каждый самокат должен быть оснащен технологиями, позволяющими отслеживать скорость, фиксировать местоположение, автоматически снижать скорость в зонах с ограничениями, передавать данные уполномоченным органам.
Операторы будут обязаны не допускать оставления самокатов в местах, мешающих пешеходам и транспорту.
На каждый самокат потребуется договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. Допуск на проезжую часть будет возможен только при наличии страховки и регистрации. В случае ДТП страховая компания будет покрывать лечение пострадавших и ущерб третьим лицам.
Кроме того: каждому арендному самокату будет присваиваться регистрационный номер, который будет размещен на корпусе.
Аренда будет запрещена:
- лицам младше 18 лет;
- гражданам, не имеющим водительских прав;
- лицам, лишенным права управления.
Наличие водительского удостоверения станет обязательным вне зависимости от того, планирует ли пользователь выезжать на проезжую часть.
Кроме того, с 1 июля планируется запретить движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам.
Ранее мэрия Бишкека призвала жителей и гостей столицы строго соблюдать правила безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности. Сообщалось, что с началом сезона электросамокатов в столице пользователей могут начать временно и даже полностью блокировать в приложениях кикшеринга за нарушение Правил дорожного движения.