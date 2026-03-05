Жесткие ограничения для самокатчиков введут летом в Казахстане

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила пользования электросамокатами, сообщает Tengrinews.kz.

По его данным, с 1 июля 2026-го владельцы кикшеринга — ИП и компании — будут обязаны проверять пользователей.

Перед сдачей в аренду необходимо будет удостовериться в личности клиента и наличии действующего водительского удостоверения.

Каждый самокат должен быть оснащен технологиями, позволяющими отслеживать скорость, фиксировать местоположение, автоматически снижать скорость в зонах с ограничениями, передавать данные уполномоченным органам.

Операторы будут обязаны не допускать оставления самокатов в местах, мешающих пешеходам и транспорту.

На каждый самокат потребуется договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. Допуск на проезжую часть будет возможен только при наличии страховки и регистрации. В случае ДТП страховая компания будет покрывать лечение пострадавших и ущерб третьим лицам.

Кроме того: каждому арендному самокату будет присваиваться регистрационный номер, который будет размещен на корпусе.

Аренда будет запрещена:

лицам младше 18 лет;

гражданам, не имеющим водительских прав;

лицам, лишенным права управления.

Наличие водительского удостоверения станет обязательным вне зависимости от того, планирует ли пользователь выезжать на проезжую часть.

Кроме того, с 1 июля планируется запретить движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Ранее мэрия Бишкека призвала жителей и гостей столицы строго соблюдать правила безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности. Сообщалось, что с началом сезона электросамокатов в столице пользователей могут начать временно и даже полностью блокировать в приложениях кикшеринга за нарушение Правил дорожного движения.