В Бишкеке хотят определить участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ

Проект постановления Бишкекского городского кенеша «Об утверждении Порядка предоставления и пользования территорией для размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории столицы» вынесен на общественное обсуждение.

В мэрии отмечают, что в последние годы на территории города активно развивается рынок аренды и проката СИМ (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другое). Однако их размещение зачастую осуществляется хаотично, без согласования с уполномоченными органами. Это приводит к нарушению правил благоустройства, затруднению движения пешеходов и автотранспорта, а также к конфликтным ситуациям между операторами и муниципальными службами.

При этом чиновники признают: в условиях постоянного роста количества транспорта СИМ зарекомендовали себя как один из альтернативных видов передвижения, способствующих снижению уровня пробок в столице.

Поэтому муниципалитет разработал проект постановления, которым устанавливается порядок формирования и утверждения перечня участков для размещения точек проката/аренды СИМ, а также географических зон их использования.

Согласно проекту, земельные участки для размещения СИМ предоставляются в краткосрочную аренду до одного года путем прямой продажи. Площадь участка не может превышать 5 квадратных метров.

Определение размера арендной платы за пользование земельными участками осуществляется как для объектов облегченного типа в столице.

В схему размещения СИМ не допускается включать:

участки, расположенные на погрузочно-разгрузочных площадках;

парковочные места, предназначенные для людей с инвалидностью;

тротуары шириной менее двух метров, подходы к школам, детским садам, медицинским учреждениям, административным зданиям;

проезжую часть дорог, за исключением специально оборудованных парковочных карманов;

проходы и выходы из подземных и надземных пешеходных переходов, остановки общественного транспорта;

участки, где парковка СИМ может создавать угрозу ограничению видимости, помехи для движения транспорта, снижению пропускной способности, а также препятствовать работе аварийных экстренных служб.

Кроме того, проектом порядка устанавливаются четкие правила пользования СИМ только через мобильные приложения или терминалы с обязательной идентификацией пользователя. Это позволит повысить ответственность и безопасность.

Предусматриваются строгий контроль и меры воздействия, вплоть до расторжения договорных отношений, блокировки пользователей в приложении со стороны операторов, если не соблюдаются требования Правил дорожного движения и предлагаемого порядка.

«Реализация проекта позволит создать механизм упорядоченного размещения СИМ, минимизировать, а в перспективе исключить случаи их самовольного оставления в местах общего пользования, обеспечить безопасность передвижения горожан, а также внедрить систему контроля и мониторинга за эксплуатацией таких средств. Кроме того, появится прозрачный механизм определения арендной платы, будут обеспечены дополнительные поступления в городской бюджет за счет краткосрочной аренды земельных участков и оплаты расходов, связанных с перемещением и хранением неправильно размещенных СИМ. Принятие проекта постановления поспособствует улучшению транспортной инфраструктуры, снижению заторов и комфортности городской среды», — надеются в мэрии.