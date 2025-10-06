20:51
Агент 024

Тротуары заняли припаркованные электросамокаты. Бишкекчане возмущены

Фото читателя 24.kg

На пересечении улиц Суеркулова и Байтик батыра в Бишкеке почти весь тротуар заняли припаркованные электросамокаты. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

Пешеходная зона фактически превратилась в стоянку, и пройти там становится затруднительно — особенно для родителей с детскими колясками, велосипедистов и людей с ограниченной подвижностью.

«Проблема пройти, особенно с коляской или велосипедом. Уважаемый владелец компании, вас следует оштрафовать за это!» — возмущается местная жительница.

Жители призывают владельцев сервисов аренды электросамокатов и городские службы обратить внимание на данную проблему.

Ранее уже сообщалось, что в столице разыскивают мужчину, сбившего девушку на электросамокате. Инцидент произошел на одной из центральных улиц города — момент наезда попал на видео. Девушка потеряла сознание, а водитель скрылся с места происшествия.

До этого случая в Бишкеке началось активное обсуждение необходимости ограничить использование электросамокатов.  Почти шесть тысяч человек подписали петицию с требованием запретить аренду и эксплуатацию самокатов на улицах столицы.  

В Бишкеке участились конфликты между пешеходами, велосипедистами и пользователями самокатов. Горожане жалуются, что водители часто ездят по тротуарам, нарушая безопасность, и оставляют технику где попало — у подъездов, на переходах и прямо на пешеходных дорожках. Несмотря на это, вопрос регулирования остается открытым.

