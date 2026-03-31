18:56
USD 87.45
EUR 100.28
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке определят участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ

Проект постановления Бишкекского городского кенеша «Об утверждении Порядка предоставления и пользования территорией для размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории столицы» принят сегодня на очередной сессии.

По данным мэрии, в последние годы на территории города активно развивается рынок аренды и проката СИМ (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другое). Однако их размещение зачастую осуществляется хаотично, без согласования с уполномоченными органами. Это приводит к нарушению правил благоустройства, затруднению движения пешеходов и автотранспорта, а также к конфликтным ситуациям между операторами и муниципальными службами.

При этом чиновники признают: в условиях постоянного роста количества транспорта СИМ зарекомендовали себя как один из альтернативных видов передвижения, способствующих снижению уровня пробок в столице.

Поэтому муниципалитет разработал проект постановления, которым устанавливается порядок формирования и утверждения перечня участков для размещения точек проката/аренды СИМ, а также географических зон их использования.

Согласно документу, земельные участки для размещения СИМ предоставляются в краткосрочную аренду до одного года путем прямой продажи. Площадь участка не может превышать 5 квадратных метров.

Определение размера арендной платы за пользование земельными участками осуществляется как для объектов облегченного типа в столице.

В схему размещения СИМ не допускается включать:

  • участки, расположенные на погрузочно-разгрузочных площадках;
  • парковочные места, предназначенные для людей с инвалидностью;
  • тротуары шириной менее двух метров, подходы к школам, детским садам, медицинским учреждениям, административным зданиям;
  • проезжую часть дорог, за исключением специально оборудованных парковочных карманов;
  • проходы и выходы из подземных и надземных пешеходных переходов, остановки общественного транспорта;
  • участки, где парковка СИМ может создавать угрозу ограничению видимости, помехи для движения транспорта, снижению пропускной способности, а также препятствовать работе аварийных экстренных служб.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368299/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Популярные новости
Бизнес
31 марта, вторник
18:42
Кыргызский хит прозвучал в метро Москвы: видео со студентами стало вирусным Кыргызский хит прозвучал в метро Москвы: видео со студе...
18:33
В Бишкеке определят участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ
18:24
Все для отличной связи: Beeline улучшает качество сети
18:24
В Бишкеке открывается Центр традиционных ремесел
18:09
В Бишкеке обновили порядок выкупа земли, предоставленной под стройку многоэтажек