В Бишкеке определят участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ

Проект постановления Бишкекского городского кенеша «Об утверждении Порядка предоставления и пользования территорией для размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории столицы» принят сегодня на очередной сессии.

По данным мэрии, в последние годы на территории города активно развивается рынок аренды и проката СИМ (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другое). Однако их размещение зачастую осуществляется хаотично, без согласования с уполномоченными органами. Это приводит к нарушению правил благоустройства, затруднению движения пешеходов и автотранспорта, а также к конфликтным ситуациям между операторами и муниципальными службами.

При этом чиновники признают: в условиях постоянного роста количества транспорта СИМ зарекомендовали себя как один из альтернативных видов передвижения, способствующих снижению уровня пробок в столице.

Поэтому муниципалитет разработал проект постановления, которым устанавливается порядок формирования и утверждения перечня участков для размещения точек проката/аренды СИМ, а также географических зон их использования.

Согласно документу, земельные участки для размещения СИМ предоставляются в краткосрочную аренду до одного года путем прямой продажи. Площадь участка не может превышать 5 квадратных метров.

Определение размера арендной платы за пользование земельными участками осуществляется как для объектов облегченного типа в столице.

В схему размещения СИМ не допускается включать: