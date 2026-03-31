В Бишкеке определят участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ

Проект постановления Бишкекского городского кенеша «Об утверждении Порядка предоставления и пользования территорией для размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории столицы» принят сегодня на очередной сессии.
По данным мэрии, в последние годы на территории города активно развивается рынок аренды и проката СИМ (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другое). Однако их размещение зачастую осуществляется хаотично, без согласования с уполномоченными органами. Это приводит к нарушению правил благоустройства, затруднению движения пешеходов и автотранспорта, а также к конфликтным ситуациям между операторами и муниципальными службами.
При этом чиновники признают: в условиях постоянного роста количества транспорта СИМ зарекомендовали себя как один из альтернативных видов передвижения, способствующих снижению уровня пробок в столице.
Поэтому муниципалитет разработал проект постановления, которым устанавливается порядок формирования и утверждения перечня участков для размещения точек проката/аренды СИМ, а также географических зон их использования.
Определение размера арендной платы за пользование земельными участками осуществляется как для объектов облегченного типа в столице.
В схему размещения СИМ не допускается включать:
- участки, расположенные на погрузочно-разгрузочных площадках;
- парковочные места, предназначенные для людей с инвалидностью;
- тротуары шириной менее двух метров, подходы к школам, детским садам, медицинским учреждениям, административным зданиям;
- проезжую часть дорог, за исключением специально оборудованных парковочных карманов;
- проходы и выходы из подземных и надземных пешеходных переходов, остановки общественного транспорта;
- участки, где парковка СИМ может создавать угрозу ограничению видимости, помехи для движения транспорта, снижению пропускной способности, а также препятствовать работе аварийных экстренных служб.