11:57
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Общество

Убирать самокаты из города не будем — мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

Фото 24.kg. Самокаты в Бишкеке, похоже, останутся надолго

Самокаты убирать из Бишкека не будут, об этом мэр столицы Айбек Джунушалиев заявил 24.kg на открытой экспертной встрече, посвященной вопросам улучшения транспортной ситуации в городе.

«Необходимо установить понятные правила для всех участников дорожного движения, в том числе и для пользователей самокатами. Часть предложений, озвученных представителем сообщества «Урбан Хаб Бишкек» Алексеем Журавлевым, мы возьмем на заметку», — сообщил градоначальник.

Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы самокатчики передвигались безопасно как для пешеходов, так и для водителей.

24.kg
Фото 24.kg. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

Самокаты сегодня тоже разгружают дороги, они являются индивидуальными средствами мобильности и дают возможность людям доезжать до нужного места без использования личного автотранспорта.

мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

На экспертной встрече исследователь Алексей Журавлев привел выводы собственных исследований и рекомендации по улучшению инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По его данным, общая протяженность велоинфраструктуры в городе составляет 46 километров, 54 процента из них на тротуарах, 7 процентов на проезжей части, остальные — в парках.

Обособленные велодорожки, по мнению исследователя, наиболее комфортные и удобные: на них не сталкиваются интересы пешеходов, водителей и велосипедистов. Они расположены в основном в южной части города.

«В соцсетях призывают полностью убрать самокаты из города. Согласно ПДД, пользователи СИМ должны передвигаться по тротуарам, если нет велодорожек. Это говорит о том, что тротуары юридически перестали быть пространством только для пешеходов. В то же время в правилах дорожного движения есть двусмысленная формулировка, что они не должны мешать передвижению пешеходов», — отметил Алексей Журавлев.

По его словам, наиболее частые ДТП с участием самокатчиков и велосипедистов происходят в районах площади Ала-Тоо, от бульвара Эркиндик до улицы Абдрахманова, Vefa-центра, Бишкекского гуманитарного университета и университета «Манас».

Читайте по теме
Электросамокаты в Бишкеке: травмы, скорость и будет ли запрет

С января 2023-го по июнь 2025 года произошло 519 ДТП с велосипедистами и самокатчиками, 539 человек пострадали, шестеро погибли.

Количество ДТП на один километр велоинфраструктуры: на тротуары приходится 5 ДТП, на проезжую часть — 2, на обособленную велодорожку — 1. Из этого следует, что обособленные дорожки более безопасны, отметил исследователь.

Предлагаемые решения от экспертов сообщества «Урбан Хаб Бишкек»:

  • обособить велодорожку на улице Токтогула (на проезжей части) — проблема в том, что автомобилисты паркуются на ней, и велосипедистам и самокатчикам приходится выезжать на проезжую часть, что опасно;
  • продлить велополосу на площади Ала-Тоо, потому что она обрывочная;
  • создать велопереезды на центральных улицах, подобный пример есть на Южной магистрали;
  • внедрять велоинфраструктуру на новых дорогах;
  • на велодорожках по улицам сделать направления движения, чтобы снизить конфликтность между самокатчиками и пешеходами.

«Например, на улице Абдрахманова проходит велополоса по одной стороне, и там едут и на север, и на юг. Если их разделить как на дорогах, сделать с одной стороны на север, с другой — на юг, тогда пешеходы будут понимать, откуда едут велосипедисты и самокатчики», — заключил эксперт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347246/
просмотров: 553
Версия для печати
Материалы по теме
После жалоб жителей мэрия Бишкека установила новые мусорные баки
В Бишкеке неожиданно вспомнили о трамваях — раньше уже мечтали и о метро
Бизнес-сообщество побежало. В Бишкеке прошел национальный корпоративный забег
Бишкек готовится к зиме. Мэр потребовал ускорить ремонт котельных
В Бишкеке активизировали земельную амнистию: узаконены тысячи домов
Чудеса акробатики: в Бишкеке парень протиснулся в переполненный автобус
В Бишкеке выявили дефекты асфальта, подрядчику вынесли предупреждение
Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэр провел не для всех
В Душанбе местные власти запретили самокаты и скутеры до 2030 года
Мэрия наказала подрядчика за беспорядок у школы № 6 на улице Московской
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA: фильмы, сериалы и&nbsp;200+ телеканалов в&nbsp;одном пакете «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
В&nbsp;Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи В Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи
Doscredobank запускает акцию &laquo;Бонус к&nbsp;переводу&raquo; с&nbsp;розыгрышем электромобилей Doscredobank запускает акцию «Бонус к переводу» с розыгрышем электромобилей
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
15 октября, среда
11:36
Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспечения сел чистой водой Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспеч...
11:35
«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
11:32
Shutdown в США: восьмая попытка одобрить финансирование тоже провалилась
11:26
Убирать самокаты из города не будем — мэр Бишкека Айбек Джунушалиев
11:19
Банки Кыргызстана смогут использовать новый исламский финансовый инструмент