Самокаты убирать из Бишкека не будут, об этом мэр столицы Айбек Джунушалиев заявил 24.kg на открытой экспертной встрече, посвященной вопросам улучшения транспортной ситуации в городе.

«Необходимо установить понятные правила для всех участников дорожного движения, в том числе и для пользователей самокатами. Часть предложений, озвученных представителем сообщества «Урбан Хаб Бишкек» Алексеем Журавлевым, мы возьмем на заметку», — сообщил градоначальник.

Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы самокатчики передвигались безопасно как для пешеходов, так и для водителей.

Самокаты сегодня тоже разгружают дороги, они являются индивидуальными средствами мобильности и дают возможность людям доезжать до нужного места без использования личного автотранспорта. мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

На экспертной встрече исследователь Алексей Журавлев привел выводы собственных исследований и рекомендации по улучшению инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По его данным, общая протяженность велоинфраструктуры в городе составляет 46 километров, 54 процента из них на тротуарах, 7 процентов на проезжей части, остальные — в парках.

Обособленные велодорожки, по мнению исследователя, наиболее комфортные и удобные: на них не сталкиваются интересы пешеходов, водителей и велосипедистов. Они расположены в основном в южной части города.

«В соцсетях призывают полностью убрать самокаты из города. Согласно ПДД, пользователи СИМ должны передвигаться по тротуарам, если нет велодорожек. Это говорит о том, что тротуары юридически перестали быть пространством только для пешеходов. В то же время в правилах дорожного движения есть двусмысленная формулировка, что они не должны мешать передвижению пешеходов», — отметил Алексей Журавлев.

По его словам, наиболее частые ДТП с участием самокатчиков и велосипедистов происходят в районах площади Ала-Тоо, от бульвара Эркиндик до улицы Абдрахманова, Vefa-центра, Бишкекского гуманитарного университета и университета «Манас».

Читайте по теме Электросамокаты в Бишкеке: травмы, скорость и будет ли запрет

С января 2023-го по июнь 2025 года произошло 519 ДТП с велосипедистами и самокатчиками, 539 человек пострадали, шестеро погибли.

Количество ДТП на один километр велоинфраструктуры: на тротуары приходится 5 ДТП, на проезжую часть — 2, на обособленную велодорожку — 1. Из этого следует, что обособленные дорожки более безопасны, отметил исследователь.

Предлагаемые решения от экспертов сообщества «Урбан Хаб Бишкек»:

обособить велодорожку на улице Токтогула (на проезжей части) — проблема в том, что автомобилисты паркуются на ней, и велосипедистам и самокатчикам приходится выезжать на проезжую часть, что опасно;

продлить велополосу на площади Ала-Тоо, потому что она обрывочная;

создать велопереезды на центральных улицах, подобный пример есть на Южной магистрали;

внедрять велоинфраструктуру на новых дорогах;

на велодорожках по улицам сделать направления движения, чтобы снизить конфликтность между самокатчиками и пешеходами.

«Например, на улице Абдрахманова проходит велополоса по одной стороне, и там едут и на север, и на юг. Если их разделить как на дорогах, сделать с одной стороны на север, с другой — на юг, тогда пешеходы будут понимать, откуда едут велосипедисты и самокатчики», — заключил эксперт.