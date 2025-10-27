Мэрия Бишкека усиливает контроль за электросамокатами, мопедами и такси

Мэрия Бишкека напомнила компаниям, предоставляющим услуги аренды и доставки с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также водителям такси, о необходимости строгого соблюдения законодательства. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Согласно постановлениям кабмина, использовать СИМ разрешено лицам старше 14 лет с учетом массы и наличия велоинфраструктуры. Управлять мопедами можно с 16 лет, их движение по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено.

СИМ должны быть оборудованы ограничителем скорости до 25 километров в час, тормозами, звуковым сигналом, световозвращателями и фарой. Компании обязаны контролировать перемещение техники и не допускать ее оставления в общественных местах. Пользователи несут ответственность за нарушения правил дорожного движения и причиненный ущерб.

В мэрию продолжают поступать многочисленные жалобы на опасное поведение водителей электроскутеров, мопедов и такси — превышение скорости, выезд на тротуары, парковку у пешеходных переходов и остановок. Такие действия создают угрозу безопасности пешеходов, особенно детей и людей с ограниченными возможностями.

Мэрия потребовала незамедлительно устранить нарушения и привести деятельность всех сервисов аренды, доставки и такси в соответствие с требованиями законодательства. В случае бездействия и повторных нарушений городские власти инициируют приостановление работы компаний, не обеспечивающих соблюдение установленных норм.