16:25
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Общество

После очистки русла рек в Бишкеке вывезли 107 тысяч тонн мусора

Комплексные работы по очистке и благоустройству рек и каналов в Бишкеке продолжаются, заверили в столичной мэрии.

По ее данным, в рамках первого этапа благоустройства очищены русла рек Аламедин и Ала-Арча, откуда вывезли 107 тысяч тонн мусора.

В настоящее время проводятся берегоукрепительные работы. Это технически сложный процесс, требующий тщательной подготовки, поэтому его реализация занимает дополнительное время.

Параллельно, чтобы обеспечить свободное течение рек, предотвратить подтопления и создать безопасную и экологически чистую городскую среду, ведутся работы по демонтажу незаконных объектов вдоль рек и каналов. На сегодня демонтировано около 300 объектов, и работы в этом направлении продолжаются.

Читайте по теме
Благоустройство набережных в Бишкеке отложили на 2026 год

Как отмечается, первым реализованным проектом в рамках благоустройства стал променад перед спортивным комплексом «Алга» на участке между улицами Абдрахманова и Усенбаева.

Кроме того, работы по благоустройству ведутся на участке возле технического канала ТЭЦ.

Бишкекское главное управление по градостроительству и архитектуре подготовило эскизные проекты по благоустройству территорий вдоль рек и каналов и в настоящее время разрабатывает проектно-сметную документацию. После ее завершения начнется реализация проектов благоустройства на всех запланированных участках.

Ранее вопрос благоустройства городских набережных рассмотрели на заседании комиссии столичного кенеша. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354119/
просмотров: 74
Версия для печати
Материалы по теме
Благоустройство набережных в Бишкеке отложили на 2026 год
В городе Ош на месте старого центрального базара построят новый парк
Мэр Оша исполнил просьбу школьницы: во дворах начались работы по благоустройству
Мэрия наказала подрядчика за беспорядок у школы № 6 на улице Московской
В городе Ош привели в порядок территорию вдоль каналов
Новые китайские фонари не выдержали ветра и сломались в Балыкчи
Минфин решил благоустроить свою территорию: объявлен тендер
Конкурс по благоустройству с призовым фондом 1 миллион сомов объявлен в Оше
Бишкекглавархитектура разработала эскиз-концепцию развития городских набережных
В мэрии Бишкека обсудили разработку Генплана столицы
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Бизнес
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля
O!Store дарит подарок за&nbsp;покупку смартфона Honor каждому покупателю O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил свой первый отчет об&nbsp;устойчивом развитии «Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
Где горы встречают небо: на&nbsp;Чыйырчыке появилась связь от&nbsp;MEGA Где горы встречают небо: на Чыйырчыке появилась связь от MEGA
10 декабря, среда
16:22
Кыргызский максым пополнил список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Кыргызский максым пополнил список нематериального культ...
16:20
После очистки русла рек в Бишкеке вывезли 107 тысяч тонн мусора
16:02
В 15 километрах от Бишкека обнаружили десятки видов редких птиц
15:59
ЦИК утвердила итоги выборов: 87 депутатов избраны, один округ аннулирован
15:54
Госзакупки без тендера: кабмин готовит масштабные послабления закона