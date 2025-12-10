После очистки русла рек в Бишкеке вывезли 107 тысяч тонн мусора

Комплексные работы по очистке и благоустройству рек и каналов в Бишкеке продолжаются, заверили в столичной мэрии.

По ее данным, в рамках первого этапа благоустройства очищены русла рек Аламедин и Ала-Арча, откуда вывезли 107 тысяч тонн мусора.

В настоящее время проводятся берегоукрепительные работы. Это технически сложный процесс, требующий тщательной подготовки, поэтому его реализация занимает дополнительное время.

Параллельно, чтобы обеспечить свободное течение рек, предотвратить подтопления и создать безопасную и экологически чистую городскую среду, ведутся работы по демонтажу незаконных объектов вдоль рек и каналов. На сегодня демонтировано около 300 объектов, и работы в этом направлении продолжаются.

Как отмечается, первым реализованным проектом в рамках благоустройства стал променад перед спортивным комплексом «Алга» на участке между улицами Абдрахманова и Усенбаева.

Кроме того, работы по благоустройству ведутся на участке возле технического канала ТЭЦ.

Бишкекское главное управление по градостроительству и архитектуре подготовило эскизные проекты по благоустройству территорий вдоль рек и каналов и в настоящее время разрабатывает проектно-сметную документацию. После ее завершения начнется реализация проектов благоустройства на всех запланированных участках.

Ранее вопрос благоустройства городских набережных рассмотрели на заседании комиссии столичного кенеша.