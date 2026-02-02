Утренний рейд в Оше: вдоль Масалиева преобразят берег канала и создадут сквер

Мэр Оша Женишбек Токторбаев вместе с руководителями городских служб провел очередной утренний рейд на участке улицы Масалиева. Основное внимание было уделено состоянию канала Жекелик — его отрезку от пересечения с улицей Нурматова до улицы Шамшиева.
В ходе рейда мэр поручил разработать проект благоустройства, который предусматривает превращение двух берегов канала в полноценный городской сквер. Планируются пешеходные дорожки, зеленые насаждения и обновленная зона отдыха, доступная для жителей.Одновременно муниципальным структурам дано поручение демонтировать незаконно возведенные коммерческие объекты, расположенные прямо на кордоне канала или его охранной зоне. Городские службы должны привести весь участок в соответствие с архитектурными и экологическими нормами.
Мэр отметил, что за последние 70–80 лет внешний облик этого района практически не менялся — зеленые насаждения устарели, береговые линии обветшали, тротуары стали узкими, а сам канал местами оказался в запущенном состоянии. По словам Токторбаева, участок необходимо преобразить так, чтобы он стал удобным, безопасным и эстетичным местом отдыха.
Благоустройство рассматривается в двух вариантах:
• создание набережной формата «променад» вдоль канала;
• расширение дороги с укреплением подпорных стенок и обновлением тротуаров.
Мэр предложил полностью заменить старые деревья новыми породами, укрепить бетонные конструкции, очистить берег, а также продумать современное освещение и элементы малой архитектуры. «Нужно сделать красиво, надежно и надолго. Так, чтобы это действительно стало частью города, а не заброшенным местом», — подчеркнул он.