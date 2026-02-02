Утренний рейд в Оше: вдоль Масалиева преобразят берег канала и создадут сквер

Мэр Оша Женишбек Токторбаев вместе с руководителями городских служб провел очередной утренний рейд на участке улицы Масалиева. Основное внимание было уделено состоянию канала Жекелик — его отрезку от пересечения с улицей Нурматова до улицы Шамшиева.

В ходе рейда мэр поручил разработать проект благоустройства, который предусматривает превращение двух берегов канала в полноценный городской сквер. Планируются пешеходные дорожки, зеленые насаждения и обновленная зона отдыха, доступная для жителей.

Одновременно муниципальным структурам дано поручение демонтировать незаконно возведенные коммерческие объекты, расположенные прямо на кордоне канала или его охранной зоне. Городские службы должны привести весь участок в соответствие с архитектурными и экологическими нормами.

Мэр отметил, что за последние 70–80 лет внешний облик этого района практически не менялся — зеленые насаждения устарели, береговые линии обветшали, тротуары стали узкими, а сам канал местами оказался в запущенном состоянии. По словам Токторбаева, участок необходимо преобразить так, чтобы он стал удобным, безопасным и эстетичным местом отдыха.

Благоустройство рассматривается в двух вариантах:

• создание набережной формата «променад» вдоль канала;

• расширение дороги с укреплением подпорных стенок и обновлением тротуаров.

Мэр предложил полностью заменить старые деревья новыми породами, укрепить бетонные конструкции, очистить берег, а также продумать современное освещение и элементы малой архитектуры. «Нужно сделать красиво, надежно и надолго. Так, чтобы это действительно стало частью города, а не заброшенным местом», — подчеркнул он.