13:37
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

Утренний рейд в Оше: вдоль Масалиева преобразят берег канала и создадут сквер

Мэр Оша Женишбек Токторбаев вместе с руководителями городских служб провел очередной утренний рейд на участке улицы Масалиева. Основное внимание было уделено состоянию канала Жекелик — его отрезку от пересечения с улицей Нурматова до улицы Шамшиева.

В ходе рейда мэр поручил разработать проект благоустройства, который предусматривает превращение двух берегов канала в полноценный городской сквер. Планируются пешеходные дорожки, зеленые насаждения и обновленная зона отдыха, доступная для жителей.

Одновременно муниципальным структурам дано поручение демонтировать незаконно возведенные коммерческие объекты, расположенные прямо на кордоне канала или его охранной зоне. Городские службы должны привести весь участок в соответствие с архитектурными и экологическими нормами.

Мэр отметил, что за последние 70–80 лет внешний облик этого района практически не менялся — зеленые насаждения устарели, береговые линии обветшали, тротуары стали узкими, а сам канал местами оказался в запущенном состоянии. По словам Токторбаева, участок необходимо преобразить так, чтобы он стал удобным, безопасным и эстетичным местом отдыха.

Благоустройство рассматривается в двух вариантах:
• создание набережной формата «променад» вдоль канала;
• расширение дороги с укреплением подпорных стенок и обновлением тротуаров.

Мэр предложил полностью заменить старые деревья новыми породами, укрепить бетонные конструкции, очистить берег, а также продумать современное освещение и элементы малой архитектуры. «Нужно сделать красиво, надежно и надолго. Так, чтобы это действительно стало частью города, а не заброшенным местом», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360180/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше устранили нарушения в школьной столовой после рейда мэра — уволили повара
Мэр Оша поручил проверить законность земли, где работает ресторан «Кекеев»
В Оше поручили снести незаконный четырехэтажный объект бывшего вице-мэра
В Оше новый рынок «Келечек» откроется в марте
В Оше городские власти потребовали освободить земли школ до 1 марта
В городе Ош проверят законность передачи старой автобазы в частные руки
Мэр Оша передал служебный автомобиль социальному учреждению «Боорукердик»
Крыша мэрии города Ош станет солнечной электростанцией
Куда исчезли школьные земли? В Оше начали расследование незаконных застроек
Мэр Ошa проверил школу Макаренко и раскритиковал завуча за сломанную парту
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
13:18
Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке врачей в регионах Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке вр...
13:11
В Бишкеке водителя повторно поймали пьяным за рулем после странного решения суда
13:09
В Таласе поймали мужчину, который 25 лет скрывался по делу об изнасиловании
13:08
В Кыргызстане разработан новый метод оценки состояния пастбищ
13:04
Проблема смога. В КР в 2,5 раза увеличилась заболеваемость аллергическим ринитом