Жители жилмассива «Рухий Мурас» просят обустроить тротуар на улице Анкара

Жители жилмассива «Рухий Мурас» обратились с просьбой к городским службам проложить тротуар по улице Анкара с противоположной стороны дороги. По их словам, пешеходной инфраструктуры на этом участке не хватает, из-за чего передвигаться жителям становится небезопасно и неудобно.

Также они отмечают необходимость обустройства сквера на бесхозном участке вдоль дороги. По их словам, на этой территории нет ни одного дерева, а сама зона сейчас находится в запущенном состоянии.

«Сейчас там замусорено, а различные грузовые машины превратили участок в стоянку. Из-за этого невозможно нормально пройти», — отмечают местные жители.





Жители утверждают, что уже неоднократно обращались в городские службы с просьбой решить проблему, но пока никакой реакции не последовало. Люди надеются, что власти обратят внимание на их обращение.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.