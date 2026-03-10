12:06
Агент 024

Жители жилмассива «Рухий Мурас» просят обустроить тротуар на улице Анкара

Фото читателей

Жители жилмассива «Рухий Мурас» обратились с просьбой к городским службам проложить тротуар по улице Анкара с противоположной стороны дороги. По их словам, пешеходной инфраструктуры на этом участке не хватает, из-за чего передвигаться жителям становится небезопасно и неудобно.

Также они отмечают необходимость обустройства сквера на бесхозном участке вдоль дороги. По их словам, на этой территории нет ни одного дерева, а сама зона сейчас находится в запущенном состоянии.

«Сейчас там замусорено, а различные грузовые машины превратили участок в стоянку. Из-за этого невозможно нормально пройти», — отмечают местные жители.

По их словам, вдоль дороги беспорядочно установлены контейнеры и гаражи, что еще больше осложняет ситуацию.

Жители утверждают, что уже неоднократно обращались в городские службы с просьбой решить проблему, но пока никакой реакции не последовало. Люди надеются, что власти обратят внимание на их обращение.

