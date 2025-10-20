Мэр Оша исполнил просьбу школьницы: во дворах начались работы по благоустройству

Мэр Оша Женишбек Токторбаев выполнил просьбу маленькой жительницы города, которая обратилась к нему во время одного из общественных мероприятий. Девочка попросила градоначальника заасфальтировать дорогу во дворе дома № 10 в микрорайоне «Анар», сообщает пресс-служба муниципалитета.

После обращения школьницы Женишбек Токторбаев поручил профильным службам оперативно решить вопрос.

«Сегодня в микрорайоне «Анар» начались работы по укладке нового асфальтового покрытия во дворах домов № 9 и 10. Кроме того, в рамках благоустройства здесь строятся ирригационные лотки для отвода дождевых и талых вод», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, в ближайшее время аналогичные работы будут продолжены и в других дворах Оша.