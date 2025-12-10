11:37
Общество

Благоустройство набережных в Бишкеке отложили на 2026 год

Благоустройство набережных в Бишкеке отложили на 2026 год. Об этом заявлено на постоянной комиссии городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

Депутат Казыбек Эргешов напомнил, что летом мэр поручал провести комплексную реконструкцию Большого Чуйского канала (БЧК). «Все мероприятия обещали завершить в течение месяца. Люди ждали, почему слова оказались пустыми?» — спросил он.

Заместитель градоначальника Азамат Кадыров ответил, что работу начали, на первом этапе очистили русла рек Ала-Арчи и Аламедин, а также БЧК.

Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в Бишкеке

«На сегодня эскизные проекты готовы. После подготовки проектно-сметной документации перейдем к реализации. Начиная с весны или даже поздней зимы, начнем благоустройство вдоль рек и каналов. Параллельно проведем берегоукрепительные работы. Это сложный процесс, поэтому требуется время. Также ведутся работы по сносу незаконных объектов вдоль русел рек. Все было застроено. Более 300 объектов уже снесено, работа в этом направлении продолжается», — сказал он.

«Прежде чем уверенно заявлять, что благоустроим в течение месяца набережные, надо же задумываться. Если нет финансов, зачем обещать? Люди ждали», — возмутился Казыбек Эргешов.

По его словам, из республиканского бюджета на благоустройство вдоль БЧК выделено 40 миллионов сомов.

Напомним, специалисты МП «Бишкекглавархитектура» разработали эскиз-концепцию развития городских набережных (рек Ала-Арчи и Аламедин, БЧК и Южного БЧК) еще в 2024 году.
