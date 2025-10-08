15:19
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

Мэрия наказала подрядчика за беспорядок у школы № 6 на улице Московской

Мэрия Бишкека отреагировала на обращения горожан о брошенном участке улицы Московской в районе пересечения с бульваром Эркиндик, рядом со школой № 6.

Как сообщили в муниципалитете, инспекторы организовали выезд на место, где подрядная компания ведет работы по прокладке тротуара. С представителями подрядчика проведена разъяснительная работа о соблюдении правил благоустройства города и недопущении складирования мусора в неустановленных местах.

В отношении ОсОО «Хейл Групп» составлен протокол по части 1 статьи 115 Кодекса о правонарушениях. Подрядчик обязался впредь соблюдать правила.

По сведениям мэрии, на данный момент мусор убран, территория приведена в порядок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346453/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Ала-Арча утопает в мусоре. Мэрия начала работы по благоустройству реки
В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
В Бишкеке усилили подготовку к выборам: мэр потребовал прозрачности и порядка
В Бишкеке начался капитальный ремонт улицы Волкова
В Бишкеке у стадиона обустроили новые парковочные места
В городе Ош привели в порядок территорию вдоль каналов
В Бишкеке демонтируют незаконные постройки и парковки
В Бишкеке водитель автобуса приклеил QR-код своего брата поверх муниципального
В Бишкеке отпраздновали День учителя
В Бишкеке прошли флешмоб и семинар «Эко-жизнь — для каждого»
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
8 октября, среда
15:00
Электросамокаты в Бишкеке: травмы, скорость и будет ли запрет Электросамокаты в Бишкеке: травмы, скорость и будет ли...
14:57
Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
14:51
Мэрия наказала подрядчика за беспорядок у школы № 6 на улице Московской
14:51
Хакеры из КНДР в 2025 году похитили криптовалюту на сумму более $2 миллиардов
14:48
Вандалы осквернили надгробия на кладбище в селе Ивановка Чуйской области