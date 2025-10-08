Мэрия наказала подрядчика за беспорядок у школы № 6 на улице Московской

Мэрия Бишкека отреагировала на обращения горожан о брошенном участке улицы Московской в районе пересечения с бульваром Эркиндик, рядом со школой № 6.

Как сообщили в муниципалитете, инспекторы организовали выезд на место, где подрядная компания ведет работы по прокладке тротуара. С представителями подрядчика проведена разъяснительная работа о соблюдении правил благоустройства города и недопущении складирования мусора в неустановленных местах.

В отношении ОсОО «Хейл Групп» составлен протокол по части 1 статьи 115 Кодекса о правонарушениях. Подрядчик обязался впредь соблюдать правила.

По сведениям мэрии, на данный момент мусор убран, территория приведена в порядок.