Мэрия Бишкека попросила стройкомпании соблюдать правила благоустройства

Мэрия Бишкека уведомляет строительные компании о необходимости строгого соблюдения правил благоустройства города. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, несоблюдение этих требований приводит к выносу грязи, грунта на проезжую часть, что негативно отражается на безопасности дорожного движения и состоянии городской инфраструктуры.

«В соответствии с пунктом 172 правил благоустройства территории Бишкека, утвержденных постановлением Бишкекского городского кенеша от 29 августа 2024 года № 150, строительные объекты обязаны быть оборудованы пунктами очистки (мойки) колес автотранспортных средств, выезжающих с территории строительства. Очистка колес является обязательным требованием», — говорится в сообщении.





Муниципальной инспекции мэрии Бишкека поручено осуществлять постоянный контроль и надзор за соблюдением требований благоустройства на строительных объектах, а также обеспечивать принятие мер реагирования в отношении нарушителей.

Строительным компаниям необходимо обеспечить:

обязательную установку и постоянную эксплуатацию пунктов мойки (очистки) колес для всех автотранспортных средств, выезжающих со строительных объектов;

недопущение выноса грунта и грязи со строительных площадок;

своевременную уборку прилегающей территории в радиусе 15 метров.

В случае невыполнения установленных требований со стороны муниципальной инспекции к нарушителям будут применены меры в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

Мэрия Бишкека напоминает, что обеспечение чистоты и порядка в столице является прямой ответственностью каждой организации, учреждения, предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории столицы, независимо от форм собственности на прилегающей территории.