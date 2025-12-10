Установка роторных парковок в Бишкеке обошлась в 7 миллионов сомов

Установка двух роторных парковок в Бишкеке обошлась примерно в 7 миллионов сомов. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил заместитель мэра Азамат Кадыров.

По его словам, организацией занималось муниципальное предприятие «Бишкекские парковки и стоянки».

«Парковки работают в тестовом режиме. Сказать, оправдали себя такие парковки или нет, мы сможем только после истечения календарного года. После подведения итогов будем планировать дальше. Но эффект есть — вместо двух машин стоит 10. В связи с нехваткой парковочных мест предлагаем такие решения бизнесу и застройщикам», — сказал Азамат Кадыров.

Депутат Казыбек Эргешов усомнился в том, что вложенные затраты будут оправданы в ближайшие несколько лет.

«Мы их поставили, чтобы показать в первую очередь горожанам, бизнес-сообществу и застройщикам возможность рационального использования земли. Уже есть заинтересованные в проекте», — ответил ему вице-мэр.