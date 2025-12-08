21:50
USD 87.45
EUR 101.98
RUB 1.14
Общество

Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке откроют дополнительные койки и мобильные клиники

В связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом и.о. министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов внепланово посетил Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП) в Бишкеке.

По данным пресс-центра Минздрава, он ознакомился с работой клинико-диагностического отделения, ситуацией с приемом пациентов и длительностью ожидания в очередях.

Осмотрев количество людей, ожидающих приема, и.о. министра отметил, что скопление большого числа пациентов повышает риск дополнительного заражения и вызывает дискомфорт как у родителей и детей, так и у медицинского персонала, который работает в условиях повышенной нагрузки.

Каныбек Досмамбетов поручил организовать на базе Министерства здравоохранения круглосуточный Ситуационный центр, который будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию, обращаемость граждан и загруженность больниц в режиме реального времени, а также обеспечивать своевременное принятие решений.

Также он поручил развернуть на базе Национального центра охраны материнства и детства и Республиканской клинической инфекционной больницы дополнительно еще 200 коек за счет временного перепрофилирования отделений. Министр подчеркнул, что это необходимо для предотвращения перегрузки ГДКБ СМП и обеспечения своевременной помощи всем детям, нуждающимся в лечении.

Для разгрузки приемного отделения детской больницы чиновник поручил направить 10 педиатров из первичного звена Бишкека для временной работы в стационаре, а на территории ГДКБ СМП — развернуть две мобильные клиники.

Это позволит оперативно принимать детей с легкими формами ОРВИ и уменьшить очереди внутри основного корпуса, создавая более безопасные и комфортные условия для посетителей.

Отметим, что в стране продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю официально зарегистрировано 42,5 тысячи случаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353844/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 42,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
Рост ОРВИ. В Кыргызстане 214 детсадов на карантине, 207 школ перешли на онлайн
Кабмин Кыргызстана с сентября 2026 года запускает новую модель медгарантий
Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке усилят профилактические мероприятия
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 36 тысяч случаев ОРВИ и гриппа
И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Рост ОРВИ и гриппа. Поликлиники в Бишкеке работают до 20.00 и в выходные
Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке на карантин закрыто около 25 детских садов
Рост ОРВИ. В стационарах Бишкека перераспределяют нагрузку
Рост ОРВИ. В Бишкеке на карантин закрыты около десяти детских садов
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
8 декабря, понедельник
21:41
В преддверии Нового года. В Бишкеке откроется выставка «Очарование зимы» В преддверии Нового года. В Бишкеке откроется выставка...
21:26
ЕС ужесточит миграционные правила: больше депортаций и меньше пособий
21:21
В сети супермаркетов Бишкека ищут бомбы
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 декабря: ожидается снег
20:43
Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке откроют дополнительные койки и мобильные клиники