Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке откроют дополнительные койки и мобильные клиники

В связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом и.о. министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов внепланово посетил Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП) в Бишкеке.

По данным пресс-центра Минздрава, он ознакомился с работой клинико-диагностического отделения, ситуацией с приемом пациентов и длительностью ожидания в очередях.

Осмотрев количество людей, ожидающих приема, и.о. министра отметил, что скопление большого числа пациентов повышает риск дополнительного заражения и вызывает дискомфорт как у родителей и детей, так и у медицинского персонала, который работает в условиях повышенной нагрузки.

Каныбек Досмамбетов поручил организовать на базе Министерства здравоохранения круглосуточный Ситуационный центр, который будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию, обращаемость граждан и загруженность больниц в режиме реального времени, а также обеспечивать своевременное принятие решений.

Также он поручил развернуть на базе Национального центра охраны материнства и детства и Республиканской клинической инфекционной больницы дополнительно еще 200 коек за счет временного перепрофилирования отделений. Министр подчеркнул, что это необходимо для предотвращения перегрузки ГДКБ СМП и обеспечения своевременной помощи всем детям, нуждающимся в лечении.

Для разгрузки приемного отделения детской больницы чиновник поручил направить 10 педиатров из первичного звена Бишкека для временной работы в стационаре, а на территории ГДКБ СМП — развернуть две мобильные клиники.

Это позволит оперативно принимать детей с легкими формами ОРВИ и уменьшить очереди внутри основного корпуса, создавая более безопасные и комфортные условия для посетителей.

Отметим, что в стране продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю официально зарегистрировано 42,5 тысячи случаев.