Продолжение «Фоллаута», начало «Амадея»: премьеры сериалов на следующей неделе

На следующей неделе (15-21 декабря) зрителей ждут второй сезон постапокалиптической фантастики «Фоллаут», мистические триллеры и долгожданные продолжения комедий. На экраны вернется «Эмили в Париже», где главная героиня переезжает в Рим, а любителей исторических драм и детективов ждут премьеры «Амадей» и «Человеческие образцы».

1 «Фоллаут», фантастика, второй сезон (17 декабря) «Фоллаут», фантастика, второй сезон (17 декабря)

Действие происходит в Лос-Анджелесе. Много лет назад жители города пережили апокалипсис. Ядерная катастрофа стерла с лица земли большинство людей. Те, кому удалось уцелеть, обосновались в бункерах под землей. В центре событий оказываются послушник Братства Стали Максимус, жительница Убежища 33 Люси Маклин и бывший актер Купер Говард. Главным героям этой истории приходится спасаться от радиации, мутантов и преступников, которые заполонили мир после глобального бедствия. Сериал снят по серии культовых компьютерных игр Fallout.

2 «Амадей», историческая драма, премьера (20 декабря) «Амадей», историческая драма, премьера (20 декабря)

25-летний Амадей приезжает в Вену, оставшись без работы после смерти отца. Он заключает союз с певицей Констанцей Вебер, которая помогает ему войти в круг общения придворного композитора Сальери, что разжигает соперничество, определившее их будущее.

3 «Человеческие образцы», триллер, премьера (19 декабря)

Одержимый лепидоптеролог Широ в экранизации Канаэ Минато путает отцовство с таксидермией, создавая из пятерых юношей и собственного сына Итару вечные экспонаты. Эстетский кошмар Рюити Хироки, где красота неотделима от безумия, а семейные травмы консервируются в формалине. В основу легла книга Канаэ Минато, «королевы иямису» — жанра детективов с тягостным послевкусием.

4 «Праздники», комедия, третий сезон (15 декабря)

5 «Эмили в Париже», комедия, пятый сезон (18 декабря)

В центре событий российского сериала оказывается большое семейство с двумя взрослыми дочерьми. Отец — бывший сотрудник МЧС, отслуживший много лет на благо родины. Мать — строгая и принципиальная женщина, носящая погоны и преподающая в Университете МВД. Детей они воспитывают соответствующим образом и убеждены, что дочкам подойдут отнюдь не любые женихи...

Пятый сезон продолжает историю Эмили Купер, которая переезжает в Рим, чтобы открыть офис агентства Grateau. Зрители смогут наблюдать за развитием ее романтической линии с итальянским Марчелло и конфликтом с ее начальником Габриэлем. Сюжет также будет расширяться за пределами Парижа, включая Венецию, что добавит новую культурную составляющую и новые сюжетные линии.

6 «Синие Мибуро», мультфильм, второй сезон (20 декабря)

Нио — сирота, который не перестает мечтать о лучшем мире. В этом захватывающем аниме он встречает двух мужчин, которые показывают ему, как сильно несколько мечей могут изменить историю.

7 «Дело о хвостатых», мультфильм, шестой сезон (15 декабря)

Комедийный анимационный сериал о животных-детективах. Сэм Сноу и Кит Кейси — тайные агенты звериной полиции, которые всегда готовы помочь другим животным. Они путешествуют по всему миру и встречаются с самыми удивительными четвероногими клиентами — от белых медведей и пингвинов до львов и жирафов. У каждого из них есть особое задание для детективов. Кто-то потерял свое бесценное яйцо с будущим потомством, у кого-то украли приготовленную на завтрак рыбу, а кто-то и вовсе пропал сам.

