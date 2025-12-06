Сериалы о богах, Марселе и Роуэне Аткинсоне. Что посмотреть на следующей неделе

На следующей неделе (8-14 декабря) зрителей ждет культовое фэнтези: стартует сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» о сыне Посейдона, которого обвиняют в краже молний Зевса. Любителей жанра ждет мрачный испанский триллер «Город теней», а фанатов комедии — возвращение легендарного Роуэна Аткинсона в рождественском сериале «Человек против младенца». Кроме того, выходят новые сезоны криминального боевика «На страже Марселя» и детективной классики «Чисто английские убийства» (уже 25-й сезон).

1 «Перси Джексон и Олимпийцы» (10 декабря) «Перси Джексон и Олимпийцы» (10 декабря)

Герой фэнтези-сериала — обычный 12-летний мальчик, который неожиданно узнает о своем божественном происхождении. Выясняется, что Перси — сын смертной девушки Салли и... самого древнегреческого бога морей Посейдона. В мальчике пробуждаются мистические способности, и теперь ему нет места среди простых людей. Но и мир богов не принимает парня. Когда кто-то похищает у Зевса его главное оружие — молнии, главным подозреваемым становится именно Перси.

2 «Город теней», триллер, премьера (12 декабря) «Город теней», триллер, премьера (12 декабря)

Фасад Ла Педреры «украшает» обугленный труп. Опальный Мило Маларт возвращается в строй, чтобы с Ребекой Гарридо вскрыть нарывы Барселоны. За каталонским модерном прячется мрак, и этот дуэт — единственный шанс города не захлебнуться в крови и собственных грехах. Сценарий базируется на романе Аро Сайнс де ла Масы «Палач Гауди», открывающем тетралогию о Мило Маларте. Литературный первоисточник славится не столько детективной интригой, сколько мрачной атмосферой Барселоны, далекой от туристических глянцевых открыток, что авторы бережно перенесли на экран.

3 «На страже Марселя», криминал, второй сезон (9 декабря) «На страже Марселя», криминал, второй сезон (9 декабря)

Жестокий наркоторговец пытается взять Марсель под контроль, а продажный капитан полиции принимает в ряды своей бесшабашной команды нового участника с собственной миссией.

4 «Чисто английские убийства», детектив, 25-й сезон (8 декабря)

Сериал снят по мотивам серии детективных произведений из цикла «Старший инспектор Барнаби». В центре событий инспектор Барнаби и его помощник, которые занимаются расследованием преступлений в живописной глубинке — английском графстве Мидсомер. Со стороны мирные провинциальные городки кажутся совершенно безобидными, но на самом деле там кипят нешуточные страсти. За аккуратными оградами, подстриженными газонами и крикетом скрывается общество, которое изобилует всеми видами человеческих пороков.

5 «Человек против младенца», комедия, премьера (11 декабря)

Тревор вернулся, детка! Душевные неприятности и рождественские приключения — вот что ждет легенду комедии Роуэна Аткинсона, который снова готов присмотреть за домом.

6 «Интересное положение», комедия, премьера (11 декабря)

Лада превращает расставание в медицинский курьез, забеременев двойней от разных мужчин. Героине придется выбирать между токсичным бывшим и внезапным другом. Ироничная комедия положений, где суперфекундация (редчайший феномен, когда у близнецов разные биологические отцы) побеждает здравый смысл.

7 «Технолайк», мультфильм, премьера (8 декабря)

В центре сюжета темы, близкие подросткам. Дружба, честность, умение сказать «нет» давлению, научиться справляться с эмоциями и не терять себя в цифровом шуме. Аня, Макс, Лайк и другие герои совершают ошибки, учатся доверять, поддерживать друг друга и принимать правильные решения — не самые легкие, но честные.

8 «Tomb Raider: легенда Лары Крофт», мультфильм, второй сезон (12 декабря) «Tomb Raider: легенда Лары Крофт», мультфильм, второй сезон (12 декабря)

Анимационный сериал о приключениях самой известной расхитительницы гробниц Лары Крофт. Похоронив богатого и знаменитого отца, девушка наследует его компанию. Но в офисе она обнаруживает видеокассету с последним обращением родителя к ней. Ричард Крофт признается, что все последние годы он посвятил разгадке тайны гробницы японской королевы Химико. Причем его исследование привело к весьма опасным результатам. Отец просит Лару уничтожить все записи, но она решает сохранить их и продолжить поиски.

9 «Звездные войны: Приключения юных джедаев», мультфильм, третий сезон (8 декабря)

Первый полнометражный анимационный сериал о вселенной Star Wars для дошкольников и их родителей. Действие происходит за столетие до «Эпизода I: Скрытая угроза». Простые ребята, рожденные на разных планетах, отправляются в опасное приключение и начинают путешествие на пути становления рыцарями-джедаями. Им предстоит узнать все о дружбе, отваге, взаимовыручке, сострадании и дисциплине. Но пока они лишь дети, которые должны во что бы то ни стало вернуться домой.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (1-7 декабря), можно посмотреть здесь.