Общество

В Оше фирму оштрафовали за незаконное размещение на водоохранной зоне «Жекелик»

Региональное управление Службы по земельному и водному надзору по городу Ош и Ошской области выявило, что ОсОО «Фирма МПА» незаконно разместилось на водоохранной зоне канала «Жекелик». Об этом сообщает Минсельхоз КР.

По его данным, в ходе проверки установлено, что компанией не соблюдены требования водоохранных зон.

Предприятию был назначен штраф в размере 100 тысяч сомов на основании статьи 149 Кодекса КР «О нарушениях», а также 17 тысяч сомов на основании статьи 247. Кроме того, компании было выдано письменное предписание освободить водоохранную зону канала «Жекелик» и выполнить требования закона, при этом установлен месячный срок для его исполнения.

Однако при контрольной проверке выяснилось, что предписание не было выполнено. В результате ОсОО «Фирма МПА» дополнительно назначен штраф в размере 13 тысяч сомов по статье 434 Кодекса КР «О нарушениях» за неисполнение решения и предписаний уполномоченного органа.
