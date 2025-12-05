23:17
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

Нелегально живущим в Корее кыргызстанцам разрешили покинуть страну без штрафов

Минюст Южной Кореи запускает 90-дневную программу добровольного выезда, действующей с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. Об этом сообщает МИД КР.

По ее данным, в рамках программы:

  • все иностранные граждане, включая граждан Кыргызской Республики, добровольно покинувшие территорию Республики Корея в указанный период, освобождаются от штрафов;
  • не применяется запрет на повторный въезд, который обычно предусмотрен при принудительном выдворении;
  • программа распространяется на лиц, нарушивших правила пребывания до 1 декабря 2025 года.

Эти меры не распространяются на иностранных граждан, совершивших преступления либо подлежащих принудительному выдворению.

МИД рекомендует гражданам Кыргызской Республики, находящимся без законного статуса, воспользоваться указанной возможностью во избежание штрафных санкций и иных неблагоприятных последствий.

В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь в посольство Кыргызской Республики в Республике Корея по телефонам горячей линии: +82 10 9798 0951, +82 2 379 0951.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353638/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров принял главу МИД КНР Вана И. Что известно о китайском дипломате
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Китая
До 19 ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в списках избирателей
МИД Кыргызстана пытается вернуть на родину гражданку, задержанную в Иране
Кыргызстанцев оповестили о временном закрытии пунктов пропуска Литва — Беларусь
МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и предлагает сотрудничество
Счетная палата выявила нарушения в МИД на 72,7 миллиона сомов
Жээнбек Кулубаев провел телефонный разговор с новым главой МИД Казахстана
Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Папуа — Новой Гвинеей
МИД Иордании официально обратился к КР в связи с пропажей своего гражданина
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
5 декабря, пятница
23:09
Два режиссера из Кыргызстана участвуют в Бакинском международном кинофестивале Два режиссера из Кыргызстана участвуют в Бакинском межд...
22:47
Проектная деятельность Тюркского инвестфонда начнется в 2026 году
22:24
Нелегально живущим в Корее кыргызстанцам разрешили покинуть страну без штрафов
22:02
В Бишкеке прошла презентация книги о Садыре Жапарове
21:43
Смог в Бишкеке. Муниципальная инспекция проводит рейды в столичных банях