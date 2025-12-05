Нелегально живущим в Корее кыргызстанцам разрешили покинуть страну без штрафов

Минюст Южной Кореи запускает 90-дневную программу добровольного выезда, действующей с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. Об этом сообщает МИД КР.

По ее данным, в рамках программы:

все иностранные граждане, включая граждан Кыргызской Республики, добровольно покинувшие территорию Республики Корея в указанный период, освобождаются от штрафов;

не применяется запрет на повторный въезд, который обычно предусмотрен при принудительном выдворении;

программа распространяется на лиц, нарушивших правила пребывания до 1 декабря 2025 года.

Эти меры не распространяются на иностранных граждан, совершивших преступления либо подлежащих принудительному выдворению.

МИД рекомендует гражданам Кыргызской Республики, находящимся без законного статуса, воспользоваться указанной возможностью во избежание штрафных санкций и иных неблагоприятных последствий.

В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь в посольство Кыргызской Республики в Республике Корея по телефонам горячей линии: +82 10 9798 0951, +82 2 379 0951.