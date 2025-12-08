В Бишкеке 8 декабря днем прогнозируют дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +6 градусов.

У кого намечается той

Бактыбек Кудайбергенов

Родился 8 декабря 1962 года. Председатель Национального статистического комитета КР.

Дарья Таланова

Родилась 8 декабря 1995 года. Мастер спорта по плаванию, призер чемпионата Азии, участница Олимпийских игр.

Памятные даты

День работников радио и телевидения Кыргызской Республики

Фото иллюстративное

Дата празднования выбрана в связи с тем, что в этот день в 1958 году вышла в эфир первая телевизионная программа на кыргызском телевидении.

Основное содержание радиопередач в то время включало ежедневную информацию о происходящих событиях, освещение промышленного и сельскохозяйственного производства, рассказы о победителях социалистического соревнования и ударниках труда.

К работе на радио привлекались известные певцы, музыканты, поэты, сказители и талантливые представители народного творчества. Передачи велись на кыргызском, русском и дунганском языках.

К 1979-му суточное вещание кыргызского телевидения стало доступным почти всем населенным пунктам страны.

Международный день художника

Фото иллюстративное

Учрежден в 2007 году международной ассоциацией «Искусство народов мира».

Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо.

Единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось.

Профессии художника тысячи лет — еще древние люди создавали картины наскальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанные изображения обладают магическим эффектом. В Средние века главными направлениями искусства являлись иконопись, фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения развился портретный жанр, который не теряет актуальности и сегодня.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Абдыкадыр Орусбаев

Фото из интернета. Абдыкадыр Орусбаев

Родился 8 декабря 1937 года в селе Калиновка. Доктор филологических наук, профессор.

Выдающийся специалист в области русистики, социолингвистики, сопоставительной типологии и экспериментальной фонетики, он описал формы образования и сферы применения русского, кыргызского и других языков на территории КР.

Автор более 300 научных и научно-публицистических статей, 8 книг.

Умер 25 ноября 2009-го.

Родился профессор Юлий Худяков

Фото из интернета. Юлий Худяков

Родился 8 декабря 1947 года в поселке Медвежка Кемеровской области России. Историк, археолог, профессор.

Общепризнанный археолог и историк, который поднял на новый уровень кыргызоведческие и оружиеведческие аспекты археологии Сибири и обширных просторов Центральной и Внутренней Азии.

Невозможно представить себе постсоветские кыргызские учебники, учебные пособия и монографии без этнологических концепций Юлия Худякова.

Почетный академик Национальной академии наук Кыргызстана, почетный профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, кавалер ордена «Манас» III степени и ордена «Данакер» (2002).

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.