09:07
Общество

Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Бурибай Жураев

На 87-м году жизни скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Бурибай Жураев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оша.

из архива
Фото из архива. Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Бурибай Жураев

Бурибай Жураев родился 12 января 1939-го. В разные годы занимал руководящие посты, был первым секретарем Ошского горкома комсомола, председателем городского комитета народного контроля, секретарем Ошского горкома компартии, председателем Джалал-Абадского горисполкома.

В годы становления независимости возглавлял комиссию по ликвидации чрезвычайных ситуаций Ошской области, работал заместителем главы областной администрации. В 1995-2005 годах являлся депутатом Жогорку Кенеша.

Имел звание «Заслуженный работник промышленности КР», награжден медалью «Данк» (2004), являлся почетным гражданином Ошской области.
