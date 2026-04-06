Ушел из жизни полковник в отставке ГКНБ Искендер Соодонбеков

4 апреля 2026 года скончался полковник в отставке Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Искендер Соодонбеков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав ГКНБ выразили соболезнования родным и близким покойного.

Скончался офицер органов нацбезопасности Искендер Соодонбеков

Искендер Соодонбеков родился в 1978 году. В 1998-м окончил Международный университет Кыргызстана по специальности «Международные отношения», в 2005 году — магистратуру Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Службу в органах национальной безопасности начал в августе 2005 года. За годы работы занимал ряд ответственных оперативных должностей. Отмечен ведомственными наградами и поощрениями, а также наградами других государственных органов.

В ГКНБ подчеркнули, что он внес вклад в подготовку кадров и воспитание молодых сотрудников. Коллеги запомнили его как принципиального офицера, ответственного сотрудника и человека с высоким чувством долга.

Отмечается, что Искендер Соодонбеков был отзывчивым и доброжелательным человеком, надежным товарищем и наставником.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Искендера Соодонбекова.