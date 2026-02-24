23 февраля в возрасте 86 лет скончался заслуженный врач Кыргызстана Сейтакун Ибраимов. Об этом сообщили его родные.

Он более 60 лет работал врачом-хирургом в зоне Алайкуу, в центральной больнице Кара-Кульджинского района.

В течение многих лет возглавлял Совет ветеранов этого же района.

В 1995–1997 годах работал главным врачом Узгенской районной больницы.

Сейтакун Ибраимович был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Он воспитал девять детей, которые стали учеными-педагогами, врачами, докторами и кандидатами наук. Его младшие братья — Осмонакун Ибраимов, ныне академик НАН КР, и Абыт Ибраимов, дважды депутат Жогорку Кенеша КР, член-корреспондент НАН КР.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.