Скончалась деятель культуры и этнограф Айдай Асангулова

25 января 2026 года после тяжелой болезни на 48-м году жизни скончалась известная деятель культуры КР, этнограф, дизайнер и исследователь национального костюма, основатель общественного фонда «Кийиз дуйно» Айдай Бектемир кызы Асангулова.

Фото из интернета. Айдай Асангулова

Айдай Асангулова была признанным специалистом по кыргызской национальной одежде и традиционным ремеслам. Свою профессиональную деятельность она посвятила изучению, сохранению и популяризации культурного наследия, в частности войлочного искусства и этностиля.

Под ее руководством фонд «Кийиз дуйно» реализовывал образовательные и культурные проекты, участвовал в фестивалях и выставках, проводил мастер-классы.

Прощание и похоронная церемония (жаназа) состоятся 27 января в 11:00.

Адрес: Иссык-Кульская область, Тонский район, село Кызыл-Туу.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Айдай Асангуловой.