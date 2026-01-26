10:01
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Общество

Скончалась деятель культуры и этнограф Айдай Асангулова

25 января 2026 года после тяжелой болезни на 48-м году жизни скончалась известная деятель культуры КР, этнограф, дизайнер и исследователь национального костюма, основатель общественного фонда «Кийиз дуйно» Айдай Бектемир кызы Асангулова.

из интернета
Фото из интернета. Айдай Асангулова

Айдай Асангулова была признанным специалистом по кыргызской национальной одежде и традиционным ремеслам. Свою профессиональную деятельность она посвятила изучению, сохранению и популяризации культурного наследия, в частности войлочного искусства и этностиля.

Под ее руководством фонд «Кийиз дуйно» реализовывал образовательные и культурные проекты, участвовал в фестивалях и выставках, проводил мастер-классы.

Прощание и похоронная церемония (жаназа) состоятся 27 января в 11:00.
Адрес: Иссык-Кульская область, Тонский район, село Кызыл-Туу.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Айдай Асангуловой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359204/
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
Скончался ученый и литературовед Омор Сооронов
Скончался основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани
Скончался один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс
Скончалась известный манасовед Раиса Кыдырбаева
Скончался один из основателей культовой группы Grateful Dead Боб Вейр
Скончалась французская актриса Брижит Бардо
Скончался генерал-майор Джоомарт Бошкоев
Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Скончалась мать ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева Мая Алиева
Скончался народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов
Популярные новости
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
В&nbsp;парламенте предложили отменить оплату по&nbsp;двойному тарифу за&nbsp;ночные смены В парламенте предложили отменить оплату по двойному тарифу за ночные смены
Мойщик автомобилей из&nbsp;Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом Мойщик автомобилей из Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
26 января, понедельник
10:00
Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в тупик Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в ту...
09:52
Китайского генерала обвиняют в передаче США данных о ядерной программе КНР — СМИ
09:49
В Кыргызстане сегодня ночью зафиксировано землетрясение
09:41
В 2025 году в Кыргызстан въехал почти 21 миллион человек — Пограничная служба
09:40
Скончалась деятель культуры и этнограф Айдай Асангулова