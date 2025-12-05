09:07
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Центр кыргызского языка и манасоведения открыли в КРСУ

В Кыргызско-Российском Славянском университете открыли центр кыргызского языка и манасоведения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, также в вузе организована фотовыставка архивных материалов, посвященная великому манасчи XX века Саякбаю Каралаеву и Дню эпоса «Манас».

пресс-службы Минкультуры
Фото пресс-службы Минкультуры

«Эпос «Манас» является духовной вершиной кыргызского народа, а вариант Саякбая Каралаева, включенный в репрезентативный Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, по праву считается крупнейшим. Учреждение нового центра направлено на системное изучение эпоса, продвижение кыргызского языка, развитие научных исследований и популяризацию национального культурного наследия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый центр станет уникальной площадкой, объединяющей научную, образовательную и просветительскую деятельность, а также поспособствует международному сотрудничеству в сфере манасоведения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353485/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта
КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Общие программы бакалавриата будут реализовывать КРСУ и Сеченовский университет
На Иссык-Куле проходит III Кыргызско-Российский медиафорум
Из Кыргызско-Российского Славянского университета отчислены 12 студентов
Новый кампус КРСУ намерены построить за $30 миллионов до 2030 года
Ректором Кыргызско-Российского Славянского университета избран Сергей Волков
Камчыбек Ташиев избран главой попечительского совета КРСУ
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
08:59
До 37 процентов сократился внешний долг Кыргызстана — глава Минфина До 37 процентов сократился внешний долг Кыргызстана — г...
08:35
Национальный банк Кыргызстана наращивает запасы золота — World Gold Council
08:18
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Бурибай Жураев
08:09
Центр кыргызского языка и манасоведения открыли в КРСУ
07:32
Президенты Кыргызстана и Пакистана провели встречу в Исламабаде: о чем говорили
4 декабря, четверг
23:39
Новый способ входа. Telegram тестирует авторизацию через ключи доступа
23:14
Русский театр драмы в Бишкеке приглашает на премьеру спектакля «Вий»
22:49
В Бишкеке пьяный водитель совершил двойное ДТП и пытался скрыться с места аварии
22:26
Суд отправил в тюрьму врача, продававшего кетамин звезде сериала «Друзья»