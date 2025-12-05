Центр кыргызского языка и манасоведения открыли в КРСУ

В Кыргызско-Российском Славянском университете открыли центр кыргызского языка и манасоведения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, также в вузе организована фотовыставка архивных материалов, посвященная великому манасчи XX века Саякбаю Каралаеву и Дню эпоса «Манас».

Фото пресс-службы Минкультуры

«Эпос «Манас» является духовной вершиной кыргызского народа, а вариант Саякбая Каралаева, включенный в репрезентативный Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, по праву считается крупнейшим. Учреждение нового центра направлено на системное изучение эпоса, продвижение кыргызского языка, развитие научных исследований и популяризацию национального культурного наследия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый центр станет уникальной площадкой, объединяющей научную, образовательную и просветительскую деятельность, а также поспособствует международному сотрудничеству в сфере манасоведения.