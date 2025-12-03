В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо

В Казахстане вводят штрафы за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, передает Tengrinews.kz.

Как сообщил на пленарном заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов, за нарушение требований законодательства о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, вводится административная ответственность.

«За первое правонарушение предусматривается предупреждение, за повторное — штраф 10 месячных расчетных показателей (МРП)», — добавил он.

Соответствующие поправки приняты сегодня в Мажилисе во втором чтении. Документ направят в Сенат, а уже оттуда, если поправки одобрят, — на подпись президенту. Когда они вступят в силу, пока не известно. Однако в 2026 году штраф за указанное правонарушение может составить уже 43 тысячи 250 тенге в связи с повышением МРП.

Напомним, в Кыргызстане в январе этого года подписан закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека. За ношение никабов в общественных местах предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов.

Президент Садыр Жапаров высказывался против ношения никаба и паранджи, которые полностью скрывают лицо, отмечая, что это важно для сохранения общественной безопасности. Муфтият поддержал его, подчеркнув, что никаб не обязателен к ношению среди мусульманок.