08:26
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Общество

Запрет на ношение никабов. В Ошской области продолжают проводить рейды

В Ошской области продолжают проводить рейды по выявлению лиц, нарушающих закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека. Об этом сообщили в УВД региона.

пресс-службы УВД Ошской области
Фото пресс-службы УВД Ошской области

По данным ведомства, с апреля текущего года проведено несколько профилактических мероприятий. Отмечается, что 140 человек получили предупреждения, в отношении 22 граждан составлены протоколы согласно нормам Кодекса о правонарушениях, назначены штрафы.

В Кара-Суу, Узгене и Ноокате на LED-экранах транслируются видеоролики с напоминанием о штрафах за сокрытие лица в общественных местах. Эти меры направлены на повышение правовой грамотности населения и соблюдение установленных законом требований.

Напомним, закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека, подписан в январе этого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340781/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане теперь запрещено носить никабы в общественных местах
В Казахстане предлагают запретить ношение предметов одежды, скрывающих лица
В Оше продолжают разъяснять запрет на ношение никабов: 300 женщин скрывали лица
Запрет на ношение никабов. Госслужащим объяснили нормы закона
Не только о никабе и даваате. Упорядочивание в религиозной сфере: мнение ДУМК
Салтка жат. Муфтият никаб кийүү боюнча коомчулукка кайрылды
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
Садыр Жапаров призвал противостоять ношению никабов в Кыргызстане
За ношение никаба в общественных местах хотят штрафовать на 20 тысяч сомов
Штраф за бороду и паранджу. Читатели 24.kg против идеи. Итоги опроса
Популярные новости
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Новую шестиполосную дорогу хотят построить в&nbsp;Оше Новую шестиполосную дорогу хотят построить в Оше
Бишкекчанина оштрафовали за&nbsp;продажу мяса по&nbsp;завышенным ценам Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
Бизнес
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
25 августа, понедельник
08:22
Девушка упала с четвертого этажа ЦУМ-2: в торговом центре прокомментировали ЧП Девушка упала с четвертого этажа ЦУМ-2: в торговом цент...
08:18
В Соцфонде прокомментировали данные Счетной палаты о выявленных нарушениях
08:10
Запрет на ношение никабов. В Ошской области продолжают проводить рейды
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 августа, воскресенье
22:08
На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром на озере
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 августа: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
18:30
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:10
Спасатели не смогли обнаружить двух граждан Ирана, пропавших в горах Кыргызстана