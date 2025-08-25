Запрет на ношение никабов. В Ошской области продолжают проводить рейды

В Ошской области продолжают проводить рейды по выявлению лиц, нарушающих закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека. Об этом сообщили в УВД региона.

Фото пресс-службы УВД Ошской области

По данным ведомства, с апреля текущего года проведено несколько профилактических мероприятий. Отмечается, что 140 человек получили предупреждения, в отношении 22 граждан составлены протоколы согласно нормам Кодекса о правонарушениях, назначены штрафы.

В Кара-Суу, Узгене и Ноокате на LED-экранах транслируются видеоролики с напоминанием о штрафах за сокрытие лица в общественных местах. Эти меры направлены на повышение правовой грамотности населения и соблюдение установленных законом требований.

Напомним, закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека, подписан в январе этого года.