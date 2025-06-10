В Казахстане предлагают запретить ношение предметов одежды, скрывающих лица. На заседании рабочей группы комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената рассматривают поправки в Закон «О профилактике правонарушений».

Известно, что среди прочих есть и поправка, предусматривающая запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица.

Уточняется, что исключением могут быть случаи, когда это необходимо для исполнения требований законов, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях.

Отметим, ранее на Национальном курултае в Бурабае президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркивал важность укрепления национальной идентичности через исконную культуру.

«Чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле. Наша национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать», — говорил он.

Напомним, в Кыргызстане в январе этого года подписан закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека. За ношение никабов в общественных местах предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов.

Президент Садыр Жапаров высказывался против ношения никаба и паранджи, которые полностью скрывают лицо, отмечая, что это важно для сохранения общественной безопасности. Муфтият поддержал его, подчеркнув, что никаб не обязателен к ношению среди мусульманок.