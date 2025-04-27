В Оше продолжают разъяснять запрет на ношение никабов: 300 женщин скрывали лица

В Оше продолжают разъяснительные работы среди женщин, полностью скрывающих лицо в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

Отмечается, что рейды проводят в рамках требований Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в сфере религии» и статьи 127-1 Кодекса о правонарушениях КР.

Сотрудники милиции напоминают, что начали действовать новые требования. Выявлены около 300 человек, полностью скрывавших свое лицо. Им раздали специальные буклеты, в которых даны разъяснения закона и вынесли предупреждения.

Напомним, вопрос ношения никабов вновь стал обсуждаться в обществе после того, как в апреле ГКНБ по Джалал-Абадской области провел оперативное совещание и напомнил, что за ношение никабов в общественных местах предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов. После этого вопрос прокомментировал и президент Садыр Жапаров, заявив о необходимости противостоять ношению никаба и паранджи.

Сам закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека, был подписан еще в январе этого года.