Девочка с аутизмом пострадала у психолога. Омбудсмена просят вмешаться

Девочка с аутизмом пострадала на приеме у частного психолога. Общественный фонд «Лига защитников прав ребенка» обращается к омбудсмену Кыргызстана с просьбой взять дело под личный контроль и обеспечить защиту прав.

По данным, фонда, мать девочки Чынара Жунусова опубликовала видео, в котором рассказала, что ее дочь с тяжелой формой аутизма стала жертвой жестокого обращения во время занятий у частного психолога.

«По словам матери, девочка длительное время подвергалась болевым приемам, а 23 декабря 2024 года ее рука была сломана. После этого последовали тяжелые осложнения и пять операций подряд. Сейчас ребенок испытывает страх, не подпускает к себе людей и продолжает проходить восстановление. Мы считаем недопустимым, что дети с инвалидностью могут подвергаться насилию от тех, кто обязан помогать им», — говорится в заявлении ОФ.
