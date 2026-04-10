Создание ресурсных классов для детей с аутизмом обсудили в Минпросвещения

В Министерстве просвещения обсудили вопросы обеспечения доступа к качественному образованию детей с расстройствами аутистического спектра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, во встрече приняли участие родители, общественные деятели и партнерские организации.

Повестка затронула темы, связанные с доступом детей с аутизмом к образовательным услугам, развитием инклюзивного образования, усилением психолого-педагогической поддержки и подготовкой педагогических кадров. Родители рассказали о проблемах и озвучили предложения по совершенствованию системы сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.

Особое внимание уделено вопросам внедрения индивидуального подхода в обучении, расширения практики создания ресурсных классов в общеобразовательных школах и укрепления межведомственного взаимодействия в сфере инклюзивного образования.

Замглавы Минпросвещения Надира Джусупбекова отметила важность развития инклюзивного образования и выразила готовность к дальнейшему диалогу с родительским и экспертным сообществом.